Dave Chappelle y Netflix se pronunciaron tras agresión al comediante en el festival de comedia organizado por la plataforma. | Fuente: AFP

El martes 3 de mayo, el comediante Dave Chappelle fue atacado por un hombre mientras actuaba en el festival de comedia “Netflix is a joke”, organizado por la plataforma de streaming. El miércoles 4, portavoces de la plataforma de streaming y del comediante se pronunciaron al respecto.

El portavoz de Netflix comentó que defienden el derecho de un comediante a expresarse sobre el escenario sin ser agredido: “Nos preocupamos profundamente por la seguridad de los creadores y defendemos firmemente el derecho de los comediantes de stand-up a actuar en el escenario sin temor a la violencia”.

Por el lado de Dave Chappelle, se destacó que el incidente no opacará el récord de público que fue a ver al comediante al Hollywood Bowl, durante cuatro noches: “Esta seguidilla une a Chappelle con Monty Python en los espectáculos con más titulares de cualquier comediante en el Hollywood Bowl, llegando a 70 000 fanáticos de diversos orígenes durante el primer ‘Netflix Is A Joke: The Festival’, y se niega a permitir que el incidente de anoche eclipsar la magia de este momento histórico”.

Tras la agresión a Chappelle, los comediantes Chris Rock y Jamie Foxx calmaron al público hasta el regreso de Dave, quien continuó con su presentación.

El comediante Dave Chappelle fue atacado durante su actuación en el festival de comedia de Netflix

El martes 3 de mayo, por la noche, el comediante Dave Chappelle fue atacado por un sujeto, mientras realizaba una rutina de comedia, como parte del festival “Netflix is a Joke” (“Netflix es una broma”), que se celebra en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Un video muestra al atacante subir al escenario y taclear al comediante, que cae al piso. De inmediato, el hombre se pone de pie y trata de huir, pero es perseguido por quienes serían parte de la seguridad del evento o gente del equipo de Dave Chappelle.

Las imágenes no son del todo claras y hay muy pocas, puesto que a los asistentes se le prohibió usar sus teléfonos durante los espectáculos del festival.

Variety ha informado que, hasta el momento, se sabe que la policía ha arrestado a un joven de 23 años, de nombre Isaiah Lee, quien llevaba consigo la réplica de un arma, capaz de disparar la hoja de un cuchillo. Él ha sido detenido y su fianza es de $ 30,000. El sospechoso salió del Hollywood Bowl en una ambulancia.

