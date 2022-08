Maitreyi Ramakrishnan le da vida a Devi Vishwakumar en "Yo nunca", la popular serie de Netflix. | Fuente: Netflix

La tercera temporada de 'Yo nunca' se estrenó el 12 de agosto y nuevamente, veremos a Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), quien sigue lidiando con las presiones de la escuela, los dramas familiares y nuevas relaciones.

La historia continuó dos semanas después de que Devi ingresa al colegio siendo la novia oficial de Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet), algo que deseó desde pequeña, pero este romance parece no solucionar los problemas de la protagonista, ya que llega Des (Anirudh Pisharody), que, al parecer pondrá a prueba el romance entre Devi y Paxton.

Si bien el final de esta tercera temporada dejó con más preguntas que respuestas por el tenso momento entre Devi y Ben, ¿habrá una temporada 4? Esto dijo la creadora.

¿'Yo nunca' tendrá temporada 4?

Tras el éxito de la tercera parte, Netflix renovó para una cuarta temporada la serie 'Yo nunca'. Mindy Kaling, la creadora de esta historia, contó emocionada que la plataforma continuará con la trama, pero será la última.

"Acabamos de renovar para una cuarta y última temporada, por lo que estamos absolutamente emocionados. No podemos esperar para revelar todo el apasionante romance y las divertidas aventuras que tenemos para ustedes", escribió la productora en su comunicado.

"Gracias a todos nuestros fanáticos por su apoyo, especialmente a ustedes, fans de #Bevi y #Daxton. ¡Los amamos!", agregó.

Ya se estrenó la temporada 3 de 'Yo nunca'

La temporada 3 de 'Yo nunca' se estrenó el 12 de agosto en Netflix. Hasta el momento cuenta con todos los personajes que han aparecido en las temporadas anteriores y también se espera que continúen John McEnroe (narrador de Devi), Andy Samberg (narrador de Ben) y Gigi Hadid (narradora de Paxton).

¿Quién es quién en 'Yo nunca'?

'Yo nunca' o 'Never Have I Ever' posee un elenco completamente nuevo. Maitreyi Ramakrishnan es la actriz debutante, gracias al perfecto talento que demostró en un casting abierto con más de 15 mil postulantes. Además, los actores se destacan por su gran diversidad. Estos son los actores y sus personajes:

-Maitreyi Ramakrishnan como Devi Vishwakumar

-Poorna Jagannathan como Nalini Vishwakumar

-Richa Moorjani como Kamala

-Ramona Young como Eleanor

-Benjamin Norris como Trent

-Jaren Lewison como Ben Gross

-Darren Barnet como Paxton Hall-Yoshida

