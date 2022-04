Michel Brown y Ana Lucía Domínguez vuelven a compartir elenco en "Pálpito", tras su paso por "Pasión de gavilanes". | Fuente: ©2022 Netflix, Inc. | Fotógrafo: Gustavo Cabrera/Netflix

Un hombre en busca de venganza por el asesinato de su esposa por parte de una banda de tráfico de órganos, una mujer que recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida sin conocer cómo lo consiguió. Esta es la sinopsis de “Pálpito”, la nueva serie de Netflix creada y escrita por Leonardo Padrón, quien estuvo detrás de éxitos como “La mujer perfecta” y la nueva versión de “Rubí”. La serie se estrena en la plataforma de streaming el próximo 20 de abril.

RPP Noticias conversó con Michel Brown, Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez, sus protagonistas, acerca de los toques de telenovela de la serie, la apuesta de este género televisivo muy propio de Latinoamérica en las plataformas de streaming, así como su impulso a nivel mundial.

Michel Brown, conocido por su protagónico en “Pasión de gavilanes” (que emite su segunda temporada y en la que también participa), resalta que “Pálpito” es diferente a otros proyectos en los que ha trabajado anteriormente.

“Tiene muchas cosas: primero, la manera en la que se rueda ‘Pálpito’ es absolutamente cinematográfica. Hay algo bien interesante que tiene, que logró el fotógrafo Diego Jiménez, y que cada mundo tiene una atmósfera completamente distinta y acompaña la emoción. Tiene algo muy interesante que el melodrama no únicamente tiene que ver con una historia de amor o de desamor, ¿qué pasa cuando de repente habita en ti un órgano ajeno que te hace conectar con cosas que no sabes por qué, con personajes que no entiendes por qué, con emociones que llegan desde un lugar genuino pero muy extraño? Creo que la historia es una maravilla, que Leonardo Padrón escribió un guion que para nosotros como actores fue una delicia interpretar y que creo que eso va a transformar el público también a la hora de verla. La serie no te suelta un solo segundo”, sostuvo.

El tráfico de órganos es un tema difícil y complicado de tocar en una ficción, para Ana Lucía Domínguez, fue complejo, pero superable por el equipo detrás del proyecto.

“Esta historia la escribió Leonardo Padrón, es ficción, no hay nada que se asemeje a nuestra realidad, en Colombia o en nuestros países. Eso es hay que dejarlo super claro. (En “Pálpito”) se muestra una persona que necesita un trasplante y todo lo que pasa con estos personajes. En mi caso, es un regalo de Dios haber tenido la oportunidad de interpretar a Camila, un personaje con tantos matices y con unas escenas tan complejas de hacer y estoy feliz de ver el resultado. Hemos visto algunos capítulos y cuando vas viendo la historia y se acaba el capítulo, quieres seguir viendo el otro y el otro”, agregó.

Para Sebastián Martínez, la serie es un mix de varios géneros, “una búsqueda”. “Creo que es el resultado de un experimento que se ha venido haciendo: de mezclar las series, lo mejor de las series con lo mejor del melodrama, del amor, de ciertos toques de novela, que para mí es un bombazo. A veces hay series que pueden estar muy bien hechas y puede que sea un tema interesante, pero ‘no te agarran duro’. Creo que el amor es lo que más nos conecta a todos y lo que nos hace vivir. Nosotros, como casi siempre lo decimos, nos conectamos a la historia que algo de amor, una historia que tenga un poco de todo sino, en mi caso, no me logro enganchar tanto. Yo creo que eso es lo lindo de ‘Pálpito’ y lo que va a hacer que conecte mucho con el público es que tiene muchos elementos que la hacen un gran producto”, mencionó.

TELENOVELAS Y PANDEMIA

El género de las telenovelas, como se había estado mencionando, es uno de los más consumidos en Latinoamérica y forma parte del ADN de los países de la región. Para Domínguez, un factor clave que impulsó que este género haya pasado al streaming es la mezcla de las telenovelas “y lo que siempre hemos visto”.

“Está muy bien hecha, muy bien contada, (“Pálpito”) es cortita, no son estas novelas largas, sino que están muy bien hechas de principio a fin y los personajes muy bien construidos. Eso me gusta: que estamos mostrando un poquito de esa mezcla de las novelas, que han sido además muy exitosas en todo Latinoamérica, pero que aquí se cuenta con dos personajes que podrías encontrarlos en la calle, con situaciones y sentimientos más reales. Así que yo creo que es bien interesante lo que está pasando ahora con la televisión y con el streaming”, resaltó.

Por su parte, Martínez añade que la pandemia también supuso un reto para la producción.

“‘Pálpito’ realmente se hizo en uno de los momentos más difíciles de la pandemia. Había picos de COVID-19 fuertes, pero la producción y todo estuvo bien, cuidándonos muchísimo, sorteando lo que tocaba sortear. Una vez que uno entra a actuar al set se le olvida todo y la logramos, lo logramos realmente en un momento bien complejo y eso le da más mérito”, señaló.

Finalmente, Michel Brown resaltó que si bien por el momento no se tiene la confirmación de una segunda temporada, los primeros 14 capítulos que se estrenan el 20 de abril.

“Confío mucho en la retina de la gente de Netflix y de los actores que tengo enfrente (Domínguez y Martínez). A todos nos gusta mucho lo que vemos y los actores somos muy críticos y creo que las plataformas también son muy críticas con lo que hacen. Y cuando ves que en el aire hay una sensación de conformidad y de alegría a la hora de verla y de estar satisfechos, me parece que desde ahí si partimos, desde ahí vamos por buen camino. Ojalá existan más temporadas, pero por ahora tenemos una primera temporada impecable de la que yo personalmente como actor, me siento orgulloso del trabajo de cada una de las áreas de dirección de fotografía, de vestuario, del maquillaje de los actores. Entonces creo que tenemos una serie que va a la batalla con todas las armas”, finalizó.

