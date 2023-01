Los que empezaron todo: David Yost y Walter Jones formaron parte de la primera camada de actores en Power Rangers. | Fuente: Netflix

Netflix está aprovechando la nostalgia noventera. La plataforma de 'streaming' celebrará las tres décadas de los 'Power Rangers' con un episodio especial en el que reunirá a las estrellas que pasaron por la serie estadounidense a lo largo de sus diferentes etapas.

El especial lleva por título 'Mighty Morphin Power Rangers: Una vez & Siempre', según pudo verse en un adelanto que compartió el gigante del entretenimiento. La fecha del lanzamiento no está definida todavía, aunque se sabe que estará disponible en el servicio en el segundo trimestre de este año.

Figuras legendarias de los 'Power Rangers' participarán en este episodio: desde David Yost, quien encarnó a Billy, el histórico Blue Ranger, hasta Walter Jones, quien dio vida a Zack, el primer Black Ranger en la historia de la saga.









Otros convocados al especial son los integrantes del resto de temporadas, tales como Catherine Sutherland, Johnny Yong Bosch, Karan Ashley y Steve Cardenas, que interpretaron a los segundos Pink, Black, Yellow y Red Rangers. Complementa la lista de invitados: Charlie Kersh, hija de Thuy Trang, quien encarnó a la primera Yellow Ranger, pero murió en 2001.

Quienes vuelvan a este capítulo especial deberán luchar "con una amenaza familiar del pasado", según el avance. " medio de una crisis global, están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita". Go, go, Power Rangers.

Power Rangers: ¿Dónde ver la temporada 30?

La saga de Power Rangers también ha saltado a la gran pantalla, la última ocasión en un 'reboot' que vio la luz en abril de 2017 y que, dirigido por Dean Israelite, contaba con Naomi Scott como Pink Ranger; Becky Gómez como Yellow Ranger; Dacre Montgomery como Red Ranger; RJ Cyler como Blue Ranger y Ludi Lin como Black Ranger.

La cinta también incluía en su elenco los nombres de Elizabeth Banks, encarnando a la villana Rita Repulsa, y también con Bryan Cranston como Zordon.

Se espera que esta temporada 30 de 'Mighty Morphin Power Rangers', disponible en Netflix, sea el final de la saga, aunque ya existen planes para crear un 'reboot' dirigido por Jonathan Entwistle, quien fuera responsable de 'The End of the Fucking World'.

Como se recuerda, los 'Power Rangers' llegaron a la televisión en la década de 1990. Inspirados en la franquicia japonesa 'Super Sentai Series', tuvieron tres primeras temporadas exitosas que captó miles de fans alrededor del globo.

Desde entonces, la saga no se detuvo, con distintas series que acumulan casi mil episodios. Entre ellas, destacan 'Power Rangers Turbo', 'Power Rangers Lost Galaxy', 'Power Rangers Lightspeed Rescue', y entre las más recientes, 'Power Rangers Beast Morphers' y 'Power Rangers Dino Fury'.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.