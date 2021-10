Netflix acaba de estrenar el videoclip de la canción "Rebelde". La nueva versión de esta icónica telenovela se estrenará en enero de 2022. | Fuente: Netflix

"Rebelde" está de regreso en una nueva versión bajo la producción de Netflix y se estrenará en enero de 2022. El gigante de streaming confirmó esta noticia a través de sus cuentas oficiales y además, se estrenó el primer videoclip que grabaron los actores interpretando el icónico tema de la recordada telenovela.

Desde hace varios meses se dio a conocer que se estaba preparando un remake del exitoso melodrama juvenil que fue protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann en el 2004. Tanto fue el éxito, que también fueron parte del grupo RBD que estuvo activo hasta 2009 y ahora tendrá una nueva versión que estará ambientada al 2021, así que tocarán diversos temas sociales, pero respetando la historia original.



A través de su Twitter, Netflix publicó el poster oficial de la serie y también se dio a conocer que se estrenará el próximo 5 de enero del 2022. La noticia se viralizó rápidamente y muchos fans han manifestado las ansias que sienten por ver esta nueva versión y además, esperan que más allá de volver a interpretar las canciones de RBD, puedan lanzar nuevos temas.



Netflix lanzó el poster oficial y el videoclip de la nueva versión de "Rebelde" que se estrenará en enero de 2022. | Fuente: Netflix

Lanzamiento del videoclio "Rebelde"

También se hizo el lanzamiento oficial del videoclip oficial sobre la nueva versión de "Rebelde" y en las imágenes se pudo ver a los nuevos protagonistas de esta telenovela que son Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Lizeth Selene, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo, Franco Masini y Giovanna Grigio.

El video comienza con “Mía Colucci”, personaje ahora interpretado por Azul Guaita, cantando las primeras líneas del tema principal de la telenovela mientras camina por los pasillos de Elite Way School. Después aparece Jerónimo Cantillo, quien le da vida a “Dixón” y luce un look particular con su cabello tenido, un saco color vino y una falda escocesa. Seguido aparece Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, de quien se desconoce el papel que desempeñará en la serie, pero aparentemente estará relacionado con Mía Colucci.

En los siguientes minutos figuraron ante la cámara la mayoría del elenco que estará presente en la serie. Todos cantaron y bailaron a ritmo de "Rebelde" en el tan esperado videoclip. Giovanna Grigio, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Andrea Chaparro son los demás actores que participará en el remake.



¿Cuándo se estrenará "Rebelde"?

Netflix ha confirmado que el estreno de la nueva versión de "Rebelde" será el próximo 5 de enero de 2022. A partir de esa fecha podremos ver la historia de los estudiantes del Elite Way School. El gigante de streaming ha prometido que esta historia estará a la altura de su predecesora que alcanzó éxito mundial.

