‘Pequeñas cosas hermosas’: cuándo se estrena, de qué trata y dónde ver la nueva serie de Kathryn Hahn

‘Pequeñas cosas hermosas’ es la nueva serie de Star Plus basada en la historia de una escritora con problemas familiares | Fuente: Star Plus | Fotógrafo: Star Plus

Pequeñas cosas hermosas es la nueva serie dramática que pronto será estrenada en Star+. Esta producción, basada en el best seller de Cheryl Strayed, narra la historia de una escritora que busca el éxito profesional. Conoce más de esta nueva producción orignaria del gigante de streaming.

¿De qué trata ‘Pequeñas cosas hermosas’?

La serie dramática cuenta la vida de Clare, quien no lleva una muy buena relación con su esposo Danny y con su hija adolescente Rae. Además, su carrera como escritora parece estar deteriorándose.

Sin embargo, todo cambia cuando uno de sus colegas le pide que se haga cargo de una columna de consejos titulada 'Dear Sugar'. A pesar de creer que no es la persona adecuada para aconsejar a otras, asume el reto. Esta nueva experiencia le permite recordar momentos importantes de su vida, desde su infancia hasta la actualidad.





¿Quiénes conforman el reparto de ‘Pequeñas cosas hermosas’?

Kathryn Hahn

Reconocida por su papel de Agatha Harkness en la serie de WandaVision, Kathryn Hahn vuelve a la televisión para ponerse en la piel de Clare. Una de sus últimas apariciones en la pantalla fue con la película Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Sarah Pidgeon

Sarah Pidgeon interpreta a la versión joven de Clare. La actriz de 26 años es reconocida por participar en la serie Amazon Prime, The Wilds.

Quentin Plair

El esposo de Clare es interpretado por Quentin Plair, conocido por sus trabajos en The Good Doctor, New Mexico y The Good Lord Bird.

Tanzyn Crawford

La joven actriz es la hija de Clare y Danny. Pequeñas cosas hermosas será su papel más importante tras su aparición en Servant, serie de Apple TV+.





¿Cuándo se estrena y cuántos capítulos tendra 'Pequeñas cosas hermosas'?

La serie podrá verse en Star+ a partir del 7 de abril de 2023. La producción contará con ocho episodios de 40 minutos cada uno. Todos se podrán ver desde su fecha de lanzamiento.





