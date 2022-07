"Stranger Things" incluyó un tema de Metallica en el segundo volumen de su cuarta temporada. | Fuente: Netflix

Fue bajo la prodigiosa mano del entrañable Eddie Munson (Joseph Quinn) que el tema "Master of Puppets" —uno de los grandes éxitos de la banda Metallica— se apoderó de una secuencia de antología en el último capítulo de la temporada 4 de "Stranger Things".



La inclusión de esta canción, lanzada en 1986, produjo una reacción efusiva en la agrupación liderada por James Hetfield y Lars Ulrich, que este martes publicó en sus redes sociales la parte en la que el personaje de la serie de Netflix interpreta su icónico sencillo.

Subido sobre una casa rodante, Eddie Munson se prepara para distraer a las criaturas que protegen al maligno Vecna. Con la guitarra eléctrica conectada a un amplificador, le dedica a la porrista Chrissy las notas del single que Metallica incluyó en su tercer disco de estudio.



"Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados... Está tan extremadamente bien hecho, que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler. ¿Cuán tan genial es eso?", dijo la banda desde su cuenta de Instagram.

Metallica en "el viaje" de Eddie Munson

Asimismo, en su publicación, Metallica resaltó "la forma en que los hermanos Duffer han incorporado la música en 'Stranger Things'". "Siempre ha sido extraordinaria", calificó el grupo, actualmente conformado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

"Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y una vez más estar en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en la serie", concluyó la banda en un post cuya caja de comentarios se llenó de felicitaciones de seguidores entusiasmados por la escena de la serie.



Por su parte, el bajista Robert Trujillo destacó que su hijo, Tye Trujillo, colaboró en esta secuencia de "Stranger Things". Tal y como aparece en los créditos de este episodio del volumen 2, él fue quien se hizo cargo de "pistas de guitarra adicionales".

"Alerta de spoiler. ¡Ese es mi chico! ¡Orgulloso de ti, Tye! ¡El final de 'Stranger Things' lo trituró con 'Master of Puppets' y muchas gracias a Kirk Hammett por ayudar!", sostuvo el músico, que ingresó a Metallica en 2003.

Según detalló el actor Joseph Quinn, él interpretó una buena parte de "Master of Puppets", pero el solo de la canción fue tocado por un músico profesional.

La historia de “Master of Puppets”



“Master of Puppets”, la canción que toca Eddie Munson en “Stranger Things”, pertenece al disco del mismo nombre, el tercero de la banda Metallica, que en esos años había renovado el metal con un sonido más agresivo, denominado thrash.

Este fue el primer disco que la banda grabó con la disquera Elektra, y con la que buscaron pulir el sonido que había creado en sus dos primeros álbumes. Así, viajaron a Dinamarca, país de nacimiento del baterista Lars Ulrich, donde grabaron entre setiembre y diciembre de 1985, tomando más que los otros discos, por el sentido de perfeccionismo de los miembros de la banda.

La portada del disco, hileras de cruces en un cementerio, con cuerdas de títeres amarradas a los extremos, simbolizaba la subconsciente manipulación de las masas. Y la letra de “Master of Puppets”, segunda canción del álbum, se centra en el tema de las drogas, como explicó su vocalista James Hetfield en una entrevista del año 86 para la revista Thrasher: “Trata bastante sobre las drogas. Cómo cambian las cosas, en lugar de que tú controles lo que estás tomando y haciendo, son las drogas las que te controlan a ti”.

