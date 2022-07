"Stranger Things" uso "Master of puppets" de Metallica, en su capítulo final de la cuarta temporada.

“Stranger Things” lo hizo de nuevo: una canción de los años ochenta, de esas que no suenan en la radio día y noche, es tendencia y ha vuelto a ser escuchada por nuevos oídos, pero también por aquellos que la disfrutaron durante su juventud. Hablamos de “Master of puppets”, el clásico de la banda estadounidense Metallica.

[Esta nota tiene SPOILERS del volumen dos de la cuarta temporada de “Stranger Things”]

Semanas atrás, “Running up that Hill”, canción de Kate Bush lanzada en 1985, fue usada en una de las escenas clave de la serie, y con el pasar de los días, fue escalando en los rankings musicales como si se tratara de un estreno, hasta llegar al primer lugar de muchos, como los del Reino Unido.

¿En qué escena de “Stranger Things” fue usada “Master of Puppets”?

Al igual que “Running up that Hill”, los creadores de “Strenger Things”, los hermanos Duffer, encontraron el momento claro para usar la canción de Metallica, y con ella, darle el protagonismo merecido a quien, para buena parte de la audiencia, ha sido el personaje más querido de esta temporada: Eddie Munson.

Y es que cuando los chicos deben encontrar la forma de abrirse camino por el territorio de Vecna, a Eddie se le ocurrió, en compañía de Dustin, crear la distracción perfecta: llevar su guitarra y amplificador, y tocar la canción, que hizo que los murciélagos de Vecna salieran en su búsqueda, dejando la vía abierta para la incursión.

La historia de “Master of Puppets”

“Master of Puppets”, la canción que toca Eddie Munson en “Stranger Things”, pertenece al disco del mismo nombre, el tercero de la banda Metallica, que en esos años había renovado el metal con un sonido más agresivo, denominado thrash.

Este fue el primer disco que la banda grabó con la disquera Elektra, y con la que buscaron pulir el sonido que había creado en sus dos primeros álbumes. Así, viajaron a Dinamarca, país de nacimiento del baterista Lars Ulrich, donde grabaron entre setiembre y diciembre de 1985, tomando más que los otros discos, por el sentido de perfeccionismo de los miembros de la banda.

La portada del disco, hileras de cruces en un cementerio, con cuerdas de títeres amarradas a los extremos, simbolizaba la subconsciente manipulación de las masas. Y la letra de “Master of puppets”, segunda canción del disco, se centra en el tema de las drogas, como explicó su vocalista James Hetfield en una entrevista del año 86 para la revista Thrasher: “Trata bastante sobre las drogas. Cómo cambian las cosas, en lugar de que tú controles lo que estás tomando y haciendo, son las drogas las que te controlan a ti”.

Recientemente, se conoció que Tye Trujillo, hijo del bajista de Metallica Robert Trujillo participó en la versión que suena de manos de Eddie Munson en la serie. El joven guitarrista recibió ayuda del mismo Kirk Hammett, legendario guitarrista de la banda.

