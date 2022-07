Sigo en shock, con muchas emociones revueltas después de ver Stranger Things 4. 🤯😍 Obviamente no pude evitar hacer un hilo con cosas que tal vez no sabías de esta temporada.



Abro #HiloQueNoSeOmite 🧵 mientras suena Running Up That Hill de Kate Bush: pic.twitter.com/vjhu70O7uN