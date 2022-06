Max, interpretada por Sadie Sink, destaca en la cuarta temporada de "Stranger Things".

La primera parte de la cuarta temporada de “Stranger Things” ha sido un éxito, y una de sus figuras, sin dudas, ha sido Max, personaje interpretado por la joven actriz de 20 años Sadie Sink, que conversó con Variety sobre cómo se preparó.

ALERTA SPOILERS: La siguiente nota contiene spoilers de "Stranger Things"

La actriz comenzó por indicar que, si bien viene interpretando a Max durante los “años más formativos de su vida”, nunca se había topado con el tipo de vulnerabilidad que rodea a su personaje en esta temporada, debido al rápido ritmo de la serie. Recordemos que Max aparece en la segunda temporada, grabada cuando la actriz tenía entre 13 y 14 años.

“Tener una historia que aproveche algunos de sus lados más emocionales y muestre cierta vulnerabilidad, que en realidad no pudimos ver en las temporadas anteriores, fue súper emocionante. En términos de preparación, gran parte de la temporada tuvo que ver con pensamientos internos y los pensamientos que te carcomen. No compartes con nadie”, comentó Sadie Sink.

Para entender mejor el estado mental de Max, Sadie Sink decidió llevar un diario, donde escribía como si fuera su personaje. Asimismo, señaló que el aislamiento producto de la pandemia y su posterior independización la ayudaron a crear el personaje.

Dos ausencias importantes: Eleven y su hermano Billy

Dos hechos que marcan giro del personaje de Sadie Sink, Max, son su alejamiento de Elven, de quien se hizo íntima amiga en la temporada tres, y la muerte de su hermano Billy, en la misma temporada.

Sobre la primera, Sadie señala que, definitivamente, Max extraña a Elven, personaje interpretado por Millie Bobbie Brown. “Me gusta pensar que fue una de las primeras amistades femeninas que Max tuvo realmente. Entonces, para que eso desapareciera, creo que fue un momento realmente terrible. Max podría haberse beneficiado de tener a alguien como Eleven, con quien probablemente se habría sentido cómoda abriéndose”, expresó Sadie Sink.

Uno de los momentos más emotivos de la cuarta temporada de “Stranger Things” es cuando Max, que cree estar a punto de morir, escribe cartas dirigidas a sus amigos, incluso a su difunto hermano Billy, de cuya muerte se siente culpable por su fallida relación. Sobre estas cartas, dijo lo siguiente:

“Quiero tener una escena donde se lean las cartas. Creo que es muy típico de Max, que ella esté literalmente mirando a la muerte directamente a los ojos, pero, aun así, no puede decirle a alguien cara a cara, cuánto significan para ella o tener una conversación sincera con alguien”, manifestó Sadie Sink, que no sabe lo que dicen las cartas, pero quisiera conocerlo.

