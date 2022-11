Joseph Quinn interpretó a Eddie Munson en 'Stranger Things', famosa serie de Netflix. | Fuente: Netflix

El fin de semana, Netflix celebró el evento ‘Stranger Things Day’ donde muestran proyecciones y anuncios sobre la nueva temporada de la serie, así como el lanzamiento del juego en realidad virtual inspirado en la producción.

Si bien era pronto para que mostraran novedades sobre el final de temporada, los creadores decidieron aprovechar la euforia de los fanáticos para revelar el nombre del primer episodio de la temporada 5.

El capítulo 1 del fin de ‘Stranger Things’ se llamará ‘The Crawl’. Seguro para algunos no tiene mucho sentido, sin embargo, algunos seguidores lo han relacionado con el personaje de Eddie Munson. A pesar de que su destino fue trágico, Eddie ha tenido buena recepción por los fans por lo que los showrunners podrían rescatarlo de alguna manera.

Además, también se dieron cuenta sobre la canción de Metallica que tocó el personaje en la final: "Come crawling faster (faster) / Obey your master (Master) / Your life burns faster (faster)". ¿Tiene que ver con el título del primer episodio de la temporada 5?

OMG! 😱 The Crawl será el título del episodio uno de la temporada 5. ¡Feliz #StrangerThingsDay pic.twitter.com/gMve4agvRi — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 7, 2022

Millie Bobby Brown teme volver a 'Stranger Things' después de 'Enola Holmes 2'

Después de terminar el rodaje de 'Enola Holmes 2', cinta que a la fecha se encuentra promocionando alrededor del mundo, la actriz Millie Bobby Brown aseguró que teme que un rasgo de su papel como la hermana menor del ficticio detective Sherlock Holmes pueda colarse durante las grabaciones de la quinta y última temporada de 'Stranger Things'.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, la joven intérprete explicó que en la secuela de "Enola Holmes" su personaje suele romper a menudo con la cuarta pared para hablar con la audiencia. Algo que se siente como "vloguear en YouTube todo el día", según recogió el portal estadounidense Today.

"Mientras filmaba ['Enola Holmes 2'], soñé que estaba en el set de 'Stranger Things' y no podía dejar de mirar a la cámara", dijo Millie Bobby Brown. "Y ahora, tengo este miedo profundamente arraigado de que ahora nunca dejaré de mirar a la cámara. Así que ahora estoy muy obsesionada con eso", añadió.

La serie de Netflix, creada por los hermanos Duffer, lanzó mundialmente a la fama a Bobby Brown. A los 12 años, le tocó dar vida a Eleven (Once), una niña con poderes telequinéticos que abre un portal hacia un mundo terrorífico en el condado de Hawkins.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.