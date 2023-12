'Stranger Things: The First Shadow': conoce todos los detalles de la obra de teatro que está basada en el éxito de Netflix

Esta puesta se estrenó en el teatro West End de Londres. Aquí te contamos en qué época está enfocada, quienes son los personajes y más.

Está claro que una de las series más exitosas de Netflix en toda su historia es Stranger Things. Por ello es que los realizadores vienen expandiendo su universo, al punto que han estrenado na obra de teatro que narrará distintos sucesos de la historia creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Se trata de Stranger Things: The First Shadow, obra de teatro que tiene como foco de atención los orígenes de Vecna, Hopper y Joyce, previo a los sucesos con Once, personaje interpretado por Millie Bobby Brown. Además, se conoce que está centrada en el año 1959 y está dirigida por Stephen Daldry, director de la película Billy Elliot y productor de The Crown.

¿Qué dice el argumento de ‘Stranger Things: The First Shadow’?

Como se ha mencionado, Stranger Things: The First Shadow estará enfocada en la historia de David Harbour (Hooper), Winona Ryder (Joyce), Sean Astin (Bob) y Jamie Campbell Bower (Vecna / Henry Creel). Incluso, en la sinopsis de la obra aparece la siguiente información:

“Hawkins, 1959: una ciudad normal con preocupaciones regulares. El auto del joven Jim Hopper no arranca, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado solo quiere graduarse y largarse de la ciudad. Cuando llega el nuevo estudiante Henry Creel, su familia descubre que un nuevo comienzo no es tan fácil... y las sombras del pasado tienen un alcance muy largo”, se indica en la página de la obra.





La obra ya está disponible al público. | Fuente: Thephoenixtheatre

¿Cuándo y dónde será el estreno de ‘Stranger Things: The First Shadow’?

El estreno de Stranger Things: The First Shadow se dio el último jueves 14 de diciembre en el Phoenix Theatre, en el West End de Londres. El espectáculo tiene una duración de dos horas y media y se espera que sea un éxito como lo ha sido la serie de Netflix.