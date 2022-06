En "The Umbrella Academy", Génesis Rodríguez es Sloane Hargreeves.

El 22 de junio se estrenó la tercera temporada de “The Umbrella Academy”, con muchas sorpresas para sus seguidores, entre ellas la inclusión de la actriz Génesis Rodríguez, hija menor nada menos que de “el puma” José Luis Rodríguez.

En la serie, Génesis Rodríguez se ha unido a un nuevo grupo Hargreeves. Ella es la número cinco y su nombre es Sloane. Otras nuevas incorporaciones son Justin Cornwell como Marcus Hargreeves; Britne Oldford como Fei Hargreeves y Jake Epstein, como Alphonso Hargreeves.

El poder de Sloane Hargreeves es la manipulación de la gravedad, no solo la que rige sobre ella, sino sobre cualquier persona. De allí que pueda volar y hacer a otros volar.

Sobre Génesis Rodríguez

Génesis Rodríguez es la hija del cantante José Luis Rodríguez, “el puma”, y la modelo cubana Carolina Pérez. Nació en Miami, hace 34 años, lo que le ha permitido dominar tanto el inglés como el español. Y desde muy pequeña llevó clases de actuación.

Ella se formó actoralmente en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, de Nueva York, donde han estudiado Claire Danes, Rosario Dawson o Uma Thurman. Y de vuelta a Miami, continúa con su preparación.

Carrera en Latinoamérica

A lo largo de su carrera actoral, Génesis Rodríguez ha participado en producciones latinoamericas y estadounidenses. Sus primeros pasos los dio en la telenovela de Telemundo “Prisionera”, del 2004. Dos años después, estuvo en “Dame Chocolate”, también de la mencionada cadena televisiva.

Pero fue en “Doña Bárbara”, novela protagonizada por Christian Meier y Edith González donde tuvo mayor un rol más importante. Incluso fue nominada a un par de premios, como los People en Español a Mejor Actriz Juvenil, y La Maravilla, como Mejor Actriz Protagónica, premio que se lo llevó su compañera Edith González.

Durante este periodo, Génesis Rodríguez mantuvo una relación con Christian Meier, de quien llegó a decir que fue su primer amor. Estuvieron juntos cerca de quince meses.

El "salto" a los Estados Unidos

A partir del 2010, comenzó a aparecer en series estadounidenses. La primera fue “Entourage”, donde Génesis Rodríguez interpretó a Sarah en tres capítulos. De allí, estuvo en “Time after time” o “Law & Order: Special Victims Unit”, por unos pocos capítulos.

Asimismo, ha participado en una decena de películas de Hollywood, como “Tusk”, de Kevin Smith” o la animada “Big Hero 6”, donde hizo las voces, en español e inglés, de Honey Lemon

Sin duda, su aparición en “The Umbrella Academy” es una excelente oportunidad para demostrar su capacidad actoral a un nuevo público.

