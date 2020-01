Tras el éxito de "The Witcher": ¿Netflix planea hacer una película de la serie?

¿Netflix a trabaja en una película de "The Witcher"? | Fuente: Netflix

Tras el éxito de "The Witcher", parece que Netflix tiene intención de continuar aumentando sus producciones en torno al universo de Geralt de Rivia. Y es que, además de una segunda temporada que llegará en 2021, el primer proyecto podría ser una película de animación titulada "The Witcher: Nightmare of the Wolf" ("La pesadilla del lobo").

Como señala el sitio especializado Redanian Intelligence, en la página web del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se ha registrado el título citado en una ficha en la que aparece Beau DeMayo como guionista, algo que confirmaría que el proyecto ya está en marcha. DeMayo ya firmó el tercer episodio de la primera temporada de "The Witcher" y también participa en la segunda entrega de la serie.

Aunque no hay información al respecto, el subtítulo de la película aludiría directamente al protagonista de la saga, Geralt de Rivia, por lo que la película podría contar con Henry Cavill como actor de doblaje de su personaje. Eso sí, ésta no sería la única producción dentro del universo de "The Witcher", tal y como ya adelantó el productor ejecutivo de la serie, Tomek Baginski, en una entrevista con Telewizja wPolsce traducida por Redanian Intelligence.

"Estamos planeando varias sorpresas interesantes entre la primera y la segunda temporada, pero no puedo decir exactamente qué pasará", comentó misterioso el productor, adelantando que "Nightmare of the Wolf" podría ser el primero de varios proyectos en torno al universo de Geralt de Rivia.

De momento, la única confirmación es que la segunda temporada de "The Witcher" llegará durante 2021, y que Geralt, Ciri y Yennefer, interpretados, respectivamente, por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra, volverán a aparecer en la nueva tanda de capítulos.