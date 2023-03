La quinta temporada de 'You' se estrenará en el 2024. | Fuente: Netflix

Netflix confirmó que la quinta temporada de ‘You’ será la última. Esto no es una sorpresa ya que, como se recuerda, Penn Badgley ya había anunciado que “es momento de que Joe pague”. Sin embargo, lo que cayó como un balde de agua fría fue la decisión de cambiar de showrunner.

Sera Gamble, que también es una de las creadoras de la famosa serie, dio un paso al costado y ahora le da la posta a Michael Foley y Justin W. Lo, quienes serán productores ejecutivos.

“A medida que me alejo del showrunning diario para concentrarme en nuevos proyectos, estoy inmensamente agradecida con el cocreador y genio Greg Berlanti, Caroline Kepnes, mis amigos en Berlanti Productions y Alloy Entertainment, y nuestros firmes socios de Warner Bros y Netflix. Estoy orgullosa de lo que todos hemos logrado y me siento privilegiado de pasar el testigo. Me emociona ver y apoyar al equipo de 'You' mientras llevan el viaje de Joe Goldberg a su deliciosamente retorcido final", dijo en un comunicado.

Por su parte, Peter Friedlander, vicepresidente de series originales de Netflix, ha prometido que "a 'You’ le espera un final inolvidable". ¿Joe pagará todo lo que hizo? El final de la cuarta temporada dejó libre al protagonista nuevamente por lo que, quizás, esto hará que se confíe y tropiece.

Adiós... 'You'. Joe Goldberg volverá para la quinta y última temporada de 'You'. 🧢 pic.twitter.com/vRZz3qP5SW — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 24, 2023

Penn Badgley explica por qué redujo las escenas de sexo en 'You'

Penn Badgley, el actor detrás del papel de Joe Goldberg en la serie 'You', explicó por qué las escenas de sexo en la producción de Netflix se han reducido significativamente en su cuarta temporada.

"Esta es en realidad una decisión que tomé antes de involucrarme en la serie", dijo al podcast Podcrushe. "Creo que nunca lo he mencionado públicamente, pero una de las cosas principales es: '¿Quiero volver a ponerme en un camino dentro de mi carrera en la que sea un protagonista romántico?'", se cuestionó.

Badgley preguntó a Sera Gamble, creadora de la ficción, si podría dejar de tener escenas íntimas; y aunque era consciente de que su petición no iba a ser atendida por completo, preguntó hasta qué nivel podrían limitar las escenas de sexo para su personaje en 'You'.

"La fidelidad en una relación es realmente importante para mí, y especialmente en mi matrimonio es importante, y he llegado a un punto en el que no quería hacer esto. Luego, por supuesto, antes de rodar la serie, surge la pregunta de: "¿Tengo una carrera si no hago esto?" Quiero decir, piensa en todos los protagonistas masculinos a los que adoras. ¿Han besado a alguien? ¿Están haciendo algo más que eso? Realmente no es mi deseo", manifestó.

"Así que le dije a Sera: 'Mi deseo sería cero (escenas íntimas), para pasar de 100 a cero'. Firmé este contrato. Me inscribí en este espectáculo. Sé lo que hice. No se puede quitar este aspecto del ADN del concepto. Entonces, ¿cuánto menos puedes hacer?' fue mi pregunta para ellos", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.