Adolfo Chuiman sobre 'Felpudini': "Lo quiero meter en 'Al fondo hay sitio'".

Adolfo Chuiman habló sobre las recientes declaraciones de su colega Rodolfo Carrión, mejor conocido como 'Felpudini', quien aseguró no haber sido convocado nuevamente por Jorge Benavides para su programa "JB en ATV", debido a su avanzada edad.

De acuerdo al diario El Popular, Chuiman espera que el humorista integre el elenco de "Al fondo hay sitio", incluso está haciendo todo lo posible para que la producción del programa pueda contar con su talento.

"Lo quiero meter en "Al fondo hay sitio", me encantaría, estoy viendo eso. Es mi hermano, eso ya depende de la empresa... Estudiamos teatro juntos, toda la vida siendo amigos. Es un excelente ser humano y gran actor", declaró el actor.

Por otro lado, el popular 'Peter' de "Al fondo hay sitio" señaló que le parece "absurdo" que Jorge Benavides no haya vuelto a llamar a 'Felpudini', pese a la experiencia que tiene en televisión.

"Me parece absurdo, mientras más edad tenga, más experiencia se tiene, sino no existirían grandes actores americanos que, a más de 70 años, filman grandes producciones. Uno es actor cuando nace y cuando muere. La carrera del actor no es para ganar plata, es para actuar en el escenario", manifestó.









APENADO POR NO REGRESAR A LA TV

Como se sabe, Rodolfo Carrión, confesó sentirse apenado de no salir más en la pantalla chica debido a que es población vulnerable frente a la COVID-19.

"A los viejitos nos han castigado, no quieren asumir la responsabilidad de las personas mayores que puedan contagiarse (de COVID-19)", dijo 'Felpudini' sobre el motivo de porque Jorge Benavides no lo ha vuelto a convocar para integrar su elenco.

"Realmente es una pena porque, tú sabes, un actor ama lo que hace. Es muy doloroso que, por estas circunstancias, no puedas seguir trabajando. El actor también tiene necesidades. Tengo una envidia sana por todos mis compañeros", aseguró.

