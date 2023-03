Adolfo Chuiman regresó a "Al fondo hay sitio" en su nueva etapa, esta vez liderada por el guionista Gigio Aranda. | Fuente: Difusión

Un episodio de "Al fondo hay sitio" mantuvo en vilo a los espectadores esta semana: el mayordomo Peter McKay, interpretado por Adolfo Chuiman, habría muerto al ver que la villana Claudia Llanos, más conocida como 'Mirada de tiburón' (Úrsula Boza), seguía viva. Fue una escena que el actor no quiso grabar, pero el guion terminó por imponerse.

"Yo no quería hacerlo mucho [la escena del presunto fallecimiento], pero el director me dijo que lo hiciera, así que se hizo y salió muy buena la escena", dijo el intérprete de 76 años al diario Trome. "Ha sido bastante emocionante grabar la escena y todavía no se sabe si en realidad ha fallecido o no el personaje", agregó.

Adolfo Chuiman expresó su emoción al darse cuenta de lo querido que es el mayordomo de los Maldini entre la audiencia de "Al fondo hay sitio". "Ha sido un loquerío. Mi teléfono no dejaba de sonar al día siguiente de la escena, pero es parte del trabajo. El público quiere mucho al personaje de Peter y yo vivo totalmente agradecido por eso", manifestó.

Que su personaje haya "muerto" le pareció "muy difícil y dramático" a Chuiman. Sin embargo, no cerró la puerta a que su personaje vuelva a aparecer. "Eso depende de la producción. Por ahora, me han dicho que descanse porque he tenido escenas muy cargadas, así que no sé nada del regreso del personaje", detalló.

El homenaje de 'Al fondo hay sitio' a Peter

Fue durante el episodio 177, emitido el miércoles 15 de marzo, que Peter McKay, uno de los personajes más relevantes de la serie, sufrió un ataque al corazón luego de ver que Claudia Llanos seguía con vida.

Ante las sospechas de infidelidad de Diego Montalbán, el exmayordomo de Francesca Maldini decidió seguirlo sin imaginar que se llevaría una ingrata sorpresa. Cuando entró al departamento que el chef frecuentaba, Peter tuvo una fuerte impresión por la repentina aparición de la villana.

Luego del trágico desenlace, la serie presentó un sentido homenaje con los mejores momentos del personaje encarnado por Adolfo Chuiman. En las imágenes, se puede apreciar al mayordomo compartiendo escenas con recordados personajes como Nicolás y Fernanda De Las Casas.

Hace unas semanas, Adolfo Chuiman había adelantado que se venían "muchas cosas más reveladoras", Tras varios días ausencia, el actor se había reincorporado a las grabaciones de la teleserie, donde desde hace más de diez años da vida al mayordomo Peter McKay.

"La serie por muchos años se convirtió en mi segunda casa y tengo muy buenos amigos. El ambiente de las grabaciones es muy cómodo, pues somos como una familia", dijo entonces a Trome.

