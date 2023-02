Adolfo Chuiman forma parte del elenco de "Al fondo hay sitio" que volvió en su nueva etapa el año pasado. | Fuente: Instagram / "Al fondo hay sitio"

En la calle le pedían que vuelva. Y ya está de regreso. Tras semanas ausente en "Al fondo hay sitio", el actor Adolfo Chuiman se reincorporó a las grabaciones de la teleserie, donde desde hace más de diez años da vida al mayordomo Peter McKay.

"El público me reclamaba en la calle que cuándo iba a volver y Peter ya regresó, ha tenido ese encuentro con 'Madame', pero se vienen muchas cosas más interesantes y reveladoras", dijo el intérprete al diario Trome.

Además, el actor de 76 años señaló que extrañaba asistir al rodaje de "Al fondo hay sitio". "La serie por muchos años se convirtió en mi segunda casa y tengo muy buenos amigos. El ambiente de las grabaciones es muy cómodo, pues somos como una familia", apuntó.

Para Adolfo Chuiman, los nuevos rostros del elenco que han ingresado a la ficción "están dando lo mejor en cada escena". Y adelantó que quizás en el futuro se siente a escribir un libro de memorias. "Me estoy animando a contar parte de mi vida", concluyó.

Adolfo Chuiman y la vez en que casi rechazó ser Peter en 'Al fondo hay sitio'

Fue hace casi 14 años que Adolfo Chuiman decidió formar parte del elenco de 'Al fondo hay sitio'. Sin embargo, quien da vida a Peter McKay, el mayordomo de la familia Maldini, no siempre quiso vestir la corbata michi ni el chaleco. De hecho, como confesó en enero pasado, en un principio declinó a la oferta que le hizo Efraín Aguilar, creador de la teleserie.

"No me gustó para nada [la idea de hacer de un mayordomo]. Después de tantos años de carrera consideré que no era para mí. Sí, se lo dije a Efraín, pero después me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo", afirmó el actor en una reciente entrevista para el portal Infobae.

Con el tiempo, no obstante, el personaje de Adolfo Chuiman terminó por convertirse en uno de los más entrañables. "Es el mayordomo enamorado, y eso lo hace mantenerse cerca siempre de su 'madame'. Hace su trabajo con amor por estar al lado de ella. Muchos se han sentido identificados, porque sucede", afirmó.

'Al fondo hay sitio': ¿No más Peter McKay en la teleserie?

Ir desde su casa hasta los estudios de Pachacamac, donde se graba 'Al fondo hay sitio', le han pasado factura a Adolfo Chuiman. "Sinceramente, con este sol irse a Pachacamac... ay, Ave María, son casi dos horas de ida y dos horas de regreso. Pero bueno... chamba es chamba", afirmó también enero pasado.

El actor septuagenario afirmó entonces que este "largo trayecto" y un "proyecto nuevo" en camino le estaban haciendo considerar su continuidad en la teleserie, que desde su novena temporada, estrenada el año pasado, está capitaneada por el guionista Gigio Aranda.

"Aguantaría un poco más, nomás. La lejanía de Pachacamac me bajó un poco", dijo. Actualmente, sin embargo, Peter McKay ha vuelto a la décima temporada. Y los seguidores de 'Al fondo hay sitio' tienen un motivo más para encender la televisión.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.