El cantante y empresario Alexander Blas hizo su ingreso a la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” como el millonario familiar de los protagonistas de la serie. | Fuente: Instagram

Siguiendo su pasión por la actuación, el empresario y cantante Alexander Blas fue presentado como parte del elenco de “Al fondo hay sitio”, interpretando al primo Henry, el millonario familiar de los Gonzales, quien sería en encargado de ayudar a su familia en un momento de necesidad.

Después de que en el capítulo anterior, Charito, Tito, don Gilberto y compañía perdieran sus pocas pertenencias en un incendio (luego de dejar la casa de Francesca Maldini), llegó Henry, el primo interpretado por Alexander Blas, para darle una mano a su familia.

¿Será que este nuevo personaje ayude desinteresadamente a los Gonzales o traerá nuevos desafíos para la familia de la serie?



GUSTAVO BUENO Y LA DECISIÓN DE IRMA MAURI PARA NO REGRESAR A LA SERIE

Una de las grandes ausencias en la novena temporada de 'Al fondo hay sitio' es la de Irma Maury, quien daba vida a la recordada doña Nelly. La actriz se rehusó a regresar a la teleserie, una decisión que respaldó su excompañero en la serie, Gustavo Bueno.

Maury, que abandonó la producción en 2014, señaló recientemente que para ella su personaje "está muerta" y, a la fecha, "está en otra" como para volver a la ficción de América TV. Al respecto, Bueno estuvo de acuerdo con su colega y se mostró respetuoso con su posición.

"Yo había oído que a ella no le agradaba del todo la idea de regresar y está en todo su derecho", dijo el intérprete de 70 años en entrevista con Infobae. "Pero no sé si le insistieron demasiado o no, son especulaciones. Son cosas de ella", añadió.

