La actriz Alexandra Graña rechazó un papel en la teleserie 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Instagram / Alexandra Graña (Cortesía de Sin Argollas)

La actriz Alexandra Graña reveló esta semana que rechazó interpretar el papel de la Claudia Llanos, más conocida como 'Mirada de tiburón', en "Al fondo hay sitio". El rol recayó finalmente sobre los hombros de Úrsula Boza, quien encarnó a uno de los personajes más recordados de la teleserie.

De acuerdo con la intérprete, que alcanzó fama gracias a su trabajo en telenovelas como "La rica Vicky", "Demasiada belleza", entre otros, el motivo por el que declinó a darle vida a esta villana en la ficción creada por Efraín Aguilar fue económico, ya que no iba a recibir el pago que ella esperaba.



"Me llamaron para hacer la ‘Mirada de tiburón’ en ‘Al fondo hay sitio’, pero me ofrecieron muy poca plata, muy maleado. Dije que no, porque era un bolo de dos capítulos. Yo no tenía idea de que se iba a convertir en lo que se convirtió, que de seguramente fue así por la actriz", dijo Alexandra Graña en una entrevista para el canal de Carlos Orozco.

Para aquella época, la actriz recordó que ella acababa de "hacer una novela en Televisa". "Y dije '¿es en serio, me he ido a hacer toda una carrera internacional para que me ofrezcan esto? No se pasen, pues, considérenme un poquito más'", relató. Y detalló lo que la producción le dijo. "Oye, mira, hay un personaje de dos capitulitos y te vamos a pagar, no sé... cinco soles", indicó.

Paz Guerra en "Al fondo hay sitio"



Pese al éxito que significó el personaje de la secretaria de Miguel Ignacio de las Casas en "Al fondo hay sitio", Alexandra Graña afirmó no sentirse arrepentida de haber rechazado el papel. Argumentó que quizás, si ella hubiese tomado el rol, no habría tenido la misma popularidad que consiguió con Úrsula Boza.

"Yo creo que ese personaje era para ella. La 'Mirada de tiburón' fue una chapa que le pusieron y se quedó para el resto de su vida. Tal vez si yo interpretaba el papel, no habría crecido tanto y se hubiera quedado solo en tres capítulos", afirmó la intérprete, quien a la fecha viene preparándose para participar de un musical dirigido por Giovanni Ciccia.

Sin embargo, que haya rechazado encarnar a Claudia Llanos no la mantuvo alejada de "Al fondo hay sitio". Pues, como rememoró, finalmente sí participó en la teleserie. "Fueron solo tres meses y chau", apuntó Alexandra Graña, haciendo alusión al personaje de la arquitecta Paz Guerra, quien también vivió un affaire con Miguel Ignacio.

Tras su paso por la teleserie, que actualmente transmite su novena temporada, la actriz formó parte del elenco de otras recordadas producciones, como "Avenida Perú", "Amor de madre", "Sres. Papis", "Colorina" y varias más.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.