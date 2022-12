Joaquín Escobar | Fuente: Instagram / Joaquín Escobar | Fotógrafo: Alesso

Su ingreso a 'Al fondo hay sitio' en la tercera temporada no pasó desapercibido. Y no era para menos: el personaje de Joaquín Escobar era el hijo de la segunda familia que Lucho Gonzales había formado en la clandestinidad con Reina Pachas. Actualmente, el actor guarda buenos recuerdos de aquella producción que lo lanzó a la fama.

"‘Al fondo hay sitio’ se convirtió en mi familia, incluso pasaba más tiempo con mis compañeros de trabajo, que con mi propia familia de sangre. Entonces, se vivían todo tipo de situaciones, pero en el balance uno ve cómo fue y hubo de todo, como los momentos de estrés, de felicidad, anécdotas divertidas y hasta de relajo", contó el intérprete de 27 años a Perú21.

Quien diera vida a Yoni Gonzales hasta la sexta temporada manifestó que una de las productoras generales solía organizar fiestas con el reparto de 'Al fondo hay sitio'. "Estela se preocupaba mucho por nosotros y junto a la producción se realizaban actividades de integración para no olvidar que más allá del trabajo, éramos un equipo humano y una familia que tenía que compartir", subrayó.

Romances secretos en 'Al fondo hay sitio'

En la misma entrevista, Joaquín Escobar reveló que llegó a tener un romance con una compañera de reparto de 'Al fondo hay sitio'. Sin embargo, prefirió mantener su identidad en secreto. "Desde ya aviso que no diré su nombre, pero sí me gustaba una compañera y empezamos a salir, pero no llegamos a tener una relación y en su momento fue lindo", detalló.

Según el actor, a ambos les "preocupaba que lo profesional se vea afectado y pueda repercutir en el producto final" de la teleserie. "En nuestro caso no fue así y las personas no se dieron cuenta de eso. Creo que ambos fuimos maduros, no funcionó, pero eso no afectó en la historia de nuestro personajes", afirmó.

Con la novena entrega de 'Al fondo hay sitio' recién culminada, Joaquín Escobar indicó que no sabe si regresará a la teleserie en un futuro, pero no descartó que vuelva a ingresar como Yoni Gonzales. Después de todo, tal y como lo demostró el cierre de temporada, en esta ficción hay personajes que pueden volver de la muerte, como fue el caso de la popular 'Mirada de tiburón'.

'Al fondo hay sitio': Así terminó su temporada 9

'Al fondo hay sitio' cerró su novena temporada con la "bomba" que los guionistas ya habían adelantado: Claudia Llanos, mejor conocida como la 'Mirada de Tiburón', reapareció en el último capítulo de la serie, sorprendiendo a quienes la daban por muerta.

Con el regreso de la villana, muchos ya empiezan a lanzar teorías sobre cómo logró sobrevivir, ya que el personaje supuestamente había perdido la vida en la séptima entrega tras recibir dos disparos de Francesca Maldini.

Desde hace un par de capítulos, Diego Montalbán estuvo muy animado con una misteriosa admiradora de su cocina a quien decide llamar para tener una cita. El chef llega a un departamento y se encuentra con la mujer que se hacía llamar Victoria.

Los seguidores de 'Al fondo hay sitio' no imaginaron que Victoria era la misma Claudia Llanos más conocida como la 'Mirada de Tiburón'. ¿Qué planes tendrá en mente? ¿Qué pasó con su supuesta muerte en manos de Francesca? ¿Diego hizo una alianza con Victoria para molestar a Maldini? solo queda esperar una nueva temporada de la serie para encontrar una respuesta a tantas preguntas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.