Karime Scander interpreta a Alessia Montalbán en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Karime Scander

Un nuevo romance imposible se está formando en "Al fondo hay sitio". Esta vez es entre Alessia Montalbán, interpretada por Karime Scander, y Jaimito Gonzales, encarnado por Jorge Guerra. Su amorío no ha pasado desapercibido entre los televidentes y en redes sociales surgieron las comparaciones: ¿son ellos los nuevos Joel Gonzales y Fernanda de las Casas?



"No lo veo así, no creo que los nuevos personajes estén para reemplazar a los antiguos. He visto que en muchos lados dicen que van a repetir la historia de Fernanda y Joel, pero no es así, solo se están dando momentos como referencia, pero con ‘Jaimito’ van a desarrollar su propia historia de amor", señaló Karime Scander al diario Trome.



La actriz de 23 años describió a su personaje en "Al fondo hay sitio" como una "chica segura con lo que tiene", pero que "esconde algunas carencias que más adelante se van a enterar". "Tiene sus defectos, es una chica un poco clasista, ha crecido en un entorno privilegiado y acostumbrada a haber tenido lujos... pero hoy en día su papá ya no tiene dinero, está en bancarrota", manifestó.

Karime Scander, fan de "Al fondo hay sitio"

Antes de ingresar a "Al fondo hay sitio", Karime Scander ya era una seguidora declarada de la serie. La historia de amor de los personajes que interpretaron Erick Elera y Nataniel Sánchez la "cautivó" por años. Sin embargo, precisó que entre Alessia y Jaimito surgirá "una nueva historia, con nuevos personajes y van a llegar al público con diferentes emociones".

"Fui televidente de 'Al fondo hay sitio', era súper fan, he visto todas las temporadas. Es más, los fines de temporada eran sagrados y me reunía con amigos para verlos... he vivido toda esta historia desde el comienzo", señaló la joven intérprete, que desde los 16 años salió de su natal Chiclayo para seguir sus deseos de convertirse en actriz en Lima.

Actualmente, por su papel en la teleserie, Karime Scander viene recibiendo diferentes reacciones en redes sociales. "Recibo muchos mensajes, menciones, me etiquetan, hacen videos, crean 'stories'... indudablemente, se siente el cariño del público. Grabar es una chamba muy agotadora, pero me alegra que le guste al público", indicó.

"Al fondo hay sitio": Los veteranos y más rostros nuevos

Buena parte del elenco original de "Al fondo hay sitio" regresó para esta nueva temporada. Gustavo Bueno será de nuevo don Gilberto; Yvonne Frayssinet, Francesca Maldini; Adolfo Chuiman, Peter; Mónica Sánchez, “Charito”; Magdiel Ugaz, “Teresita”; Erick Elera, Joel; David Almandoz, “Pepe”; Laszlo Kovacs, Tito; Carlos Solano, Félix; y Giovanni Ciccia, como Diego Montalván.

Asimismo, aparte de Karime Scander y María Grazia Gamarra, los actores Franco Pennano y Jorge Guerra se sumaron como los nuevos jales de la teleserie. Guerra le da vida a Jaimito, el menor de los Gonzales, que en temporadas pasadas fue interpretado por Aaron Picasso y, posteriormente, por Andrés Mesía.

Como se recuerda, además de "Al fondo hay sitio", Karime Scander también ha participado en otras producciones nacionales, como "Dos hermanas", "Mi vida sin ti", "En la piel de Alicia", y en la cinta "Intercambiadas".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.