Kukulí Morante afirmó que le gustaría volver a "Al fondo hay sitio", donde interpretó a Gladys | Fuente: Kukulí Morante: RPP

En una reciente entrevista con El Popular, la actriz Kukulí Morante habló sobre el retorno de “Al fondo hay sitio”, serie en la que interpretó durante años el papel de Gladys, una mujer que llegó a Las Lomas proveniente de la selva.

Al ser preguntada sobre el regreso de la serie, Kukulí Morante respondió que le encanta la idea, ya que es una serie muy querida por el público local y del extranjero.

“Hemos terminado arriba con el rating, siento que ellos tienen la receta que funciona y que va a gustar, con eso suficiente para asegurar el éxito. Y me parece que llega en un buen momento porque nosotros necesitamos reír un poco, porque nuestra realidad no nos permite a veces” expresó.

Y cuando se le comentó que la serie podía caer en lo mismo o repetirse, fue tajante al señar que tiene suficiente confianza en que los guionistas renovarán la serie. “Regresar a ‘Al fondo hay sitio’ no es un tema de repetir lo mismo, porque los guionistas son unos capos y definitivamente las historias van cambiando”, respondió Kukulí Morante.

¿Retornará “la” Gladys a “Al fondo hay sitio”?

Sobre el personaje que interpretó durante tantos años en “Al fondo hay sitio”, Kukulí Morante no duda en afirmar el gran cariño que siente por él. “A mi personaje lo amo. La Gladys es un personaje increíble, que me cambió la vida, como a muchos. Sé que es muy querida, me lo reclaman un montón”, comentó.

Asimismo, indicó que no dudaría en retomarlo, en caso la llamen para volver a la serie, lo cual todavía no se ha dado. “Me encantaría que regrese La Gladys, no me han llamado aún y si se da genial, lo conversaremos, sino les deseo toda la buena vibra y que sea un éxito como siempre y que nosotros disfrutemos de reír al verlo”.

Sin embargo, también señaló que desearía regresar con un personaje nuevo o que la misma Gladys haya cambiado. “A mí me gustaría regresar con otro personaje quizás o que en todo caso La Gladys también pueda ser distinta porque todos los personajes han pasado muchas experiencias”, manifestó Kukulí Morante.

Por último, dijo respetar la decisión de quienes han decidido no regresar, como es el caso de Nataniel Sánchez. También comentó que, en estos días, se dedica al coaching empresarial, actividad en la que se viene certificando.

