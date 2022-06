Natalie Vértiz forma parte del elenco de "Al fondo hay sitio" en su temporada 9. | Fuente: Instagram / Natalie Vértiz

"Al fondo hay sitio" volvió recargado. En su novena temporada, personajes nuevos van asomando durante sus tres primeros episodios, y uno de ellos fue una sorpresa para los televidentes: el de la rival de Teresita Gonzales, interpretado por la conductora Natalie Vértiz.

Según se pudo ver en un avance, la presentadora de televisión dará vida a Stephanía, nueva novia de Richard Wilkinson, quien es el papá del hijo de 'Teresita' Gonzales (Magdyel Ugaz). El pequeño Junior, precisamente, es quien presenta al nuevo personaje en la ficción.

"Es una chica muy bella que le gusta leer el Wall Street Journal", adelantó el personaje interpretado por el joven actor Rodrigo Barba. Al respecto, la misma Natalie Vértiz ofreció detalles sobre Stephanía durante la última emisión de "Estás en todas".

Su personaje, cabe recordar, se desarrollará desde este lunes en "Al fondo hay sitio" y aún no se conocen demasiados detalles de sus intenciones.

Natalie Vértiz en "Al fondo hay sitio"

"Mi personaje va a sorprender. Estoy contentísima porque obviamente ‘Al fondo hay sitio’ es una serie que siempre he admirado. Yo tengo un contrato de por medio, hago de todo y tengo varias escenas. Espero quedarme", aseguró Natalie Vértiz.

Según Natalie Vértiz, la historia entre su personaje y la Teresita "va a dar que hablar". "Tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana. ‘Junior’ me ama, nos entendemos súper bien, hablamos en inglés y no puedo adelantar mucho porque recién he empezado, no vaya a ser que me saquen por hablar de más, pero tienen que seguir la serie", añadió.

Además de "Al fondo hay sitio", la esposa de Yaco Eskenazi ha formado parte de otras ficciones audiovisuales. Participó en la película "Calichín" y después debutó en la cinta "Once machos 2", donde interpretó a Natalia. En la televisión, apareció en "De vuelta al barrio" y "Los Vílchez 2".

"Al fondo hay sitio" lidera el ráting en su horario

El miércoles 22 de junio, "Al fondo hay sitio" regresó a la televisión, y lo hizo por todo lo alto, con picos de más de 30 puntos de rating. Así lo informó el programa de noticias 'Primera Edición'. Si bien, la popular serie sobrepasó los 50 puntos en sus mejores momentos, para los tiempos actuales, donde la televisión compite con el streaming, esto es todo un logro.

El elenco y equipo de producción de "Al fondo hay sitio" se reunió para ver el primer capítulo de la serie, y fue sorprendido por la noticia del alto rating que hicieron.

“¡Me muero, qué lindo!”, expresó Yvonne Frayssinet al enterarse de la noticia. “Gracias, público, gracias a los que nos están siguiendo. ¡Ay qué bueno, qué lindo, qué alivio para todos! El público podrá distraerse, disfrutar con su familia de una serie tan cuidada, tan bonita, que hemos hecho con tanto esfuerzo y dedicación”.

La primera actriz, que ha retomado su papel de Francesca Maldini, comentó que este primer capítulo superó sus expectativas, pues la ha hecho reír e incluso llorar. Asimismo, prometió sorpresas y nuevas emociones.

