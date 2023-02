El cómico Hernán Vidaurre caracterizando a 'Alejandro Choledo', uno de sus más celebrados personajes de 'Los Chistosos'. | Fuente: RPP Noticiad

El celebrado cómico Hernán Vidaurre estuvo este viernes en Ampliación de Noticias para brindar detalles del programa especial por el 30 aniversario de Los Chistosos. Haciendo gala de su talento, el también imitador caracterizó a distintas personalidades de la política como Idel Vexler, Anibal Torres y Rafael López Aliaga.

En la amena charla, los conductores Fernando Carvallo y Mávila Huertas destacaron la habilidad de los humoristas de RPP Noticias para captar la esencia de sus personajes y provocar risas, "pero con elegancia y sin llegar a la ofensa". Vidaurre sostiene que, al contrario de lo que mucha gente piensa, la mayoría de los políticos celebran sus imitaciones.

"Las imitaciones se hacen siempre con respeto; el que se pica, pierde. Siempre me preguntan si alguien se ha molestado u ofendido por ser imitado; al contrario, las personas que imitamos normalmente vienen y te dan un abrazo y dicen: 'Gracias por imitarme, gracias por hacerme popular'", revela el humorista.

Uno de los personajes que más carcajadas arrancó durante la entrevista fue 'Alejandro Choledo'. A pesar de que hace unas semanas había solicitado el avión parrandero para regresar al Perú y celebrar los 30 años de Los Chistosos, el exmandatario se retractó y dijo que su extradición no prosperará porque pronto recibirá un reconocimiento como 'Borrachito ilustre' en el estado de Wisconsin; además, porque "grandes personalidades" internacionales se oponen al proceso.

"Yo les quiero decir que no me van a extraditar. No lo voy a permitir, aquí hay grandes personalidades como Jack Daniel's y Johnnie Walker que se oponen a mi extradición...", sentenció 'Choledo'.



Programa especial por los 30 años de 'Los Chistosos'

Los Chistosos, el programa que ha marcado un hito radial en su género cumple 30 años ofreciendo su particular humor que abarca hechos noticiosos, principalmente sobre el acontecer político, parodiados por Giovanna Castro, Hernán Vidaurre y Manolo Rojas, grandes caracterizadores que han sabido imponer su estilo frente a los micrófonos de RPP Noticias.

Para la celebración, la producción ha preparado un programa especial el próximo martes 28 de febrero a las 3:30 pm. El espacio radial contará con grandes invitados del ámbito político y artístico.