"Te volveré a encontrar", telenovela donde Alondra García Miró debuta como actriz, arrasó en ráting durante su estreno. | Fuente: América Televisión

Alondra García Miró incursionó por primera vez en la actuación al interpretar a Lucy en la telenovela “Te volveré a encontrar”, que se estrenó el 20 de abril en la pantalla chica con un resultado favorable.

Durante su primer día en la televisión, la producción de América Televisión logró cautivar al público y alcanzar los 22.5 puntos de ráting, con lo cual pudo ocupar el primer puesto entre los programas más vistos del pasado lunes.

Con un elenco conformado por César Ritter, Leslie Stewart, Nicola Porcella, Flavia Laos, entre otros, “Te volveré a encontrar” empieza con el pie derecho y se proyecta como uno de los espacios favoritos por los televidentes en plena cuarentena por el nuevo coronavirus.

La historia gira en torno a Lucy (Alondra García Miró), una joven que vive en la selva peruana con su cuidadora. Ella propone huir para ayudar a encontrar a la familia que la mayor perdió en un accidente 25 años atrás.

DEBUT COMO ACTRIZ

Con la telenovela “Te volveré a encontrar”, Alondra García Miró debutó como actriz en la televisión. La modelo, que pasa la cuarentena en Brasil con su pareja Paolo Guerrero, explicó por qué decidió incursionar en la actuación e hizo frente a las críticas sobre su nueva faceta laboral.



La joven respondió a los comentarios negativos que se les hace a las modelos decididas a emprender una nueva faceta como actrices. “Creo que no se debe juzgar a alguien sin ver antes su trabajo. No pueden juzgar antes de tiempo sin saber por todo lo que pudo pasar uno para llegar ahí. Yo me quedo tranquila porque me preparé muchísimo y di todo para no decepcionar a nadie. Soy muy comprometida con todo lo que hago”, indicó.

Por ello, la joven empresaria recalcó que debió pasar por dos cásting, además de prepararse en talleres intensivos con Sergio Galliani y Norma Martínez. “El elenco es maravilloso y estuve rodeada de actores de los que he aprendido muchísimo. Absorbía todo el conocimiento como esponjita”, afirmó al diario Correo.