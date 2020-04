Alondra García Miró destacó su preparación para su debut actoral en la telenovela "Te volveré a encontrar". | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

Con la telenovela “Te volveré a encontrar”, Alondra García Miró debuta como actriz en la televisión este 20 de abril. La modelo, que pasa la cuarentena en Brasil con su pareja Paolo Guerrero, explicó por qué decidió incursionar en la actuación e hizo frente a las críticas sobre su nueva faceta laboral.

La joven respondió a los comentarios negativos que se les hace las modelos decididas a emprender una nueva faceta como actrices. “Creo que no se debe juzgar a alguien sin ver antes su trabajo. No pueden juzgar antes de tiempo sin saber por todo lo que pudo pasar uno para llegar ahí. Yo me quedo tranquila porque me preparé muchísimo y di todo para no decepcionar a nadie. Soy muy comprometida con todo lo que hago”, indicó.

Por ello, la joven empresaria recalcó que debió pasar por dos cásting, además de prepararse en talleres intensivos con Sergio Galliani y Norma Martínez. “El elenco es maravilloso y estuve rodeada de actores de los que he aprendido muchísimo. Absorbía todo el conocimiento como esponjita”, afirmó al diario Correo.

La faceta de Alondra García Miró como actriz, en la telenovela “Te volveré a encontrar”, ha despertado una gran expectativa entre sus seguidores. La protagonista se mostró abierta a recibir críticas hacia su trabajo. “Las utilizaré para seguir puliéndome si tengo la oportunidad de hacer otro personaje”, manifestó.

"SIEMPRE VOY A PRIORIZAR MI RELACIÓN"

Paolo Guerrero expresó que se sentiría incómodo si su pareja, la actriz Alondra García Miró, tuviera que besarse con otro artista durante un rodaje. El delantero expresó que "no podría soportarlo" cuando este se encontraba realizando una transmisión en vivo con Jeffersón Farfán vía Instagram.

"No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella", manifestó Guerrero. Farfán, al escuchar la respuesta de su amigo, le dijo "pero tienes que respetar su trabajo".

"Y eso está bien, pero yo no podría soportarlo", agregó. Alondra, quien se encontraba presente en aquel momento, también fue cuestionada por Farfán esperando que su respuesta sea distinta.

"No lo haría (una escena de besos). Siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa", respondió la también empresaria.