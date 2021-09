El concursante Elías Montalvo dijo en sus redes sociales que se encuentra bien de salud. | Fuente: Instagram / Elías Montalvo

América Televisión se pronunció sobre la aparatosa caída que sufrió el concursante Elías Montalvo este martes por la tarde en el programa 'Esto es Guerra', producido por ProTV. Informaron que él se encontraría fuera de peligro y sería dado de alta en las siguientes horas.

En un comunicado publicado durante la madrugada del miércoles, el canal de televisión afirma que:

"Después de varios exámenes, se nos ha informado que el Sr. Montalvo sufre solo de contusiones leves y sería dado de alta esta misma noche", detallan en el escrito.



Asimismo, indicaron que hoy realizarán junto al equipo de producción una minuciosa revisión para determinar las causas de lo ocurrido. "Y sobre todo, para evitar que se repitan situaciones como esta en el futuro", indicaron.

¿Qué dijo Elías Montalvo?

A través de sus historias de Instagram, el concursante de 'Esto es Guerra' dijo que se encuentra bien de salud, luego de sufrir el accidente.

"El doctor me ha dicho que los resultados son positivos. No tengo ninguna fractura. Me tomaron tomografías y radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todo sitio y estoy bien. Simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo, por lo cual me vendaron. El otro pie está bien", explicó.



Aparatosa caída

Según se pudo ver en las imágenes, el joven tiktoker se encontraba en plena competencia de un reto de altura cuando su cuerpo se vino abajo debido a que la línea de vida se rompió. Tras lo ocurrido, "Esto es Guerra" decidió mandar a un corte comercial.

Inmediatamente, el concursante Elías Montalvo fue trasladado en ambulancia a una clínica. Este hecho ocurrió en el marco de la presentación de nuevas competencias de "Esto es Guerra", que viene alistando el lanzamiento de "La Academia". Por esa razón, los participantes estaban enfrentándose bajo un nuevo formato.