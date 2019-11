Anahí de Cárdenas tras su más reciente examen: "El cáncer no espera, todo es intenso, violento y rápido" | Fuente: Instagram

Hace unos días, la actriz Anahí de Cárdenas confirmó que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. Usando sus redes sociales, la actriz compartió detalles del avance de su último examen del día, mientras espera los resultados que determinarán qué tratamiento llevará antes de ser operada.

"Ultimo examen el día de hoy. Vamos a ver si se me hace quimio antes de la operación o no, por ahi un ganglio se ha puesto sospechoso. Nada que no se pueda manejar creo yo. Es sumamente importante no saltarse los pasos en estas cosas. Importante con tu diagnostico ir donde el oncologo tratante", escribió en Instagram.

Además, De Cárdenas explicó que la importancia de la información para conocer la enfermedad y saber cómo hacerle frente. "Antes de este proceso y meterme de cabeza al tema, estaba totalmente desinformada. Pensaba que había solo un doctor que veía todo, y que bastaba una mamografia para detectar un cancer de mama. ¡Hay tantas formas!", contó.

La actriz prometió compartir "todo el proceso" con sus seguidores, pero aseguró que este "es intenso, es violento y rápido". "Esta enfermedad no espera, y yo no me caracterizo por mi paciencia, así que a por ello! ¡Vamos!", finalizó.

SU DIAGNÓSTICO

Durante su mensaje, Anahí de Cárdenas también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia —en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante—, además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.

Pese a la noticia, la actriz indicó en un texto que acompaña a su video que todavía mantiene la esperanza de superar esta enfermedad. Y, asimismo, pidió respeto a la manera en que afronta la noticia de este padecimiento. “De antemano, quiero pedir disculpas si estoy sonando un poco fría con el tema, pero nada, cada uno tiene su proceso y lo maneja como puede. Este es el mío”, puntualizó.

Por otro lado, De Cárdenas aseveró que no daría más declaraciones sobre su actual situación y pidió que la prensa guarde consideración con su enfermedad. "Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor respetar mi decisión. Gracias", aseveró en su mensaje.