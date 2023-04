Brunella Horna se sumó al equipo de conducción de 'América Hoy' hace dos años. | Fuente: Instagram / Brunella Horna

La conductora Brunella Horna se enlazó con sus compañeros del programa "América Hoy" para anunciar que se alejará de forma indefinida de la conducción. ¿El motivo? Cuidar de su salud, sostuvo durante la emisión de este lunes, luego de que hace una semana indicara que está con descanso médico.

Durante su descargo, la esposa de Richard Acuña dijo que a raíz de las complicaciones en su salud ha regresado a su natal Chiclayo para pasar sus días con su familia y luego volverá a Lima por sus respectivos "chequeos médicos". "Todo mi entorno sabe el proceso que estoy llevando", manifestó quien inició en la televisión peruana como concursante de realities juveniles.

"No voy a cometer un error más, no voy a ser rebelde de salir y no hacer caso al médico. Desde ese asunto del lunes, no me he movido. Solo ayer he viajado a Chiclayo con todos los cuidados, con la supervisión de mi médico y ahora estoy en mi casa, donde crecí", comentó Brunella Horna.

Sobre una posible fecha de retorno a "América Hoy", Horna apuntó que no podría fijarla, pues todo depende del doctor. "Hasta que el médico no me diga que pueda hacer mi vida cotidiana, no puedo regresar a trabajar (...) No les puedo decir en qué fecha puedo regresar", señaló.

Brunella Horna se pronuncia sobre el caso Richard Acuña y Camila Ganoza

La salida de Brunella Horna de "América Hoy" se da luego de que la semana pasada la expareja de su esposo, Camila Ganoza, acusara de infidelidad y maltrato psicológico a Richard Acuña. Al ser consultada este lunes por el tema, la modelo manifestó que solo espera que "esto se solucione y se aclaren todos los puntos que han comentado".

El pasado 12 de abril, la presentadora emitió un comunicado en sus redes sociales para asegurar que no se entrometió en la relación. "A raíz de la información brindada en un programa de TV, rechazo totalmente la afirmación vertida de que yo me haya entrometido en una relación", dijo Horna al inicio de su descargo.

Para demostrarlo, la modelo dijo que la primera conversación que tuvo con el excongresista fue en marzo de 2017.





"En junio del 2017, estaba en un programa de TV cuando recibí el mensaje de Richard diciéndome lo que varias veces he comentado: 'Hola flaca, para con los escándalos'. Yo no le respondí y agregó: 'Soy Richard Acuña'. Es ahí cuando comenzamos a hablar por dos semanas, salimos a cenar y luego fuimos a una fiesta, donde nos ampayaron", explicó.

Por otro lado, Brunella recomendó a Camila Ganoza que las diferencias que tenga con Richard Acuña, sean resueltas fuera de cámaras. Además, agregó que tiene "la conciencia tranquila".

"Hago un llamado a ambos padres de la menor para que lleguen a un acuerdo y todo esto finalice, utilizando los medios y vías pertinentes, esto no puede continuar ventilándose en programas de televisión", dijo.





