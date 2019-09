Cathy Sáenz: Los nuevos proyectos de la exproductora de "Esto Es Guerra" en Latina | Fuente: Instagram

Este lunes 16, la productora de televisión Cathy Sáenz fue anunciada como el nuevo jale de Latina: se convertía en la cuarta conductora de "Mujeres al mando", programa matutino conducido por Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Mirella Paz. Así, Sáenz regresaba a las pantallas tras su participación en Reinas del Show, reality de baile conducido por Gisela Valcárcel y en el que quedó en cuarto lugar.

En conversación con RPP Noticias, Sáenz contó sobre sus nuevos proyectos, entre los que resaltan dos programas piloto con Latina, un reality emitido en redes sociales con Yaco Eskenazi y una "nueva aventura" junto a Pataclaun. Cathy Sáenz anunció también que durante el 2019 no volverá a la producción televisiva, pero sí producirá dos pilotos que serán presentados en breve a su nuevo canal.

"En televisión todavía no me van a ver (como productora), pero sí haciendo proyectos siempre. De hecho vamos a grabar dos pilotos para Latina, los voy a grabar como productora, pero no voy a producirlos yo si es que saldrían", comentó.

Agregó, además, que se acerca la confirmación de un importante proyecto con Pataclaun. ¿Estaremos cerca al regreso de las narices rojas a la televisión?

"Estoy estudiando actuación e improvisación, aparte estoy llevando nuestro laboratorio con Pataclaun, ya más adelante les voy a contar porque se viene algo increíble. Espero que en unas dos o tres semanas podamos estar dando alguna noticia importante de esta nueva experiencia con Pataclaun. No puedo decir mucho ahorita, pero ya les contaré", confirmó.



"MUJERES AL MANDO" Y NUEVOS PROYECTOS

Después de una larga carrera como productora de televisión- que la llevó a estar a la cabeza de los dos realities de competencia más importantes de la última década, "Esto Es Guerra" y "Combate"-, este 2019 es un año sabático para Sáenz, quien dedica sus energías a explorar su nueva faceta: la conducción. Para ella, "Mujeres al mando" es un sueño.

"Es una sensación que no creí que iba a sentir. De hecho, una de las cosas que siempre he querido es hacer de todo un poco y manejar el 360 en lo que es el mundo de la TV, del arte. Tengo como 21 años de productora y si bien hecho personajes como 'La Mamacha' y he estado haciendo una que otra cosa como panelista, el haber estado, primero, en 'Reinas del Show' y ahora como conductora para mí es algo increíble, me parece lo más", mencionó.



Alejada- por un tiempo de la producción televisiva-, Cathy comenzará un proyecto nuevo junto a Yaco Eskenazi, Arturo Chumbe y Alejandra Sánchez.

"El proyecto con Yaco Eskenazi es para el Grupo Salinas. Es un programa para redes sociales. Ahí estoy como jurado y como productora. Por eso digo que no quiero hacer producción de televisión, por ahora voy a estar produciendo cosas para empresas al menos este año", contó.