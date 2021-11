"El artista del año": Deyvis Orosco se suma como jurado del programa de canto y baile. | Fuente: Instagram

"El artista del año" comenzó su primer programa con el anuncio de que Deyvis Orosco formará parte del jurado. Junto a los ya conocidos Adolfo Aguilar, Tilsa Lozano y Morella Petrozzi, el cantante de cumbia se sumó para darle consejos de canto a los participantes.

“Increíble experiencia la que me toca vivir. Yo ya había estado como jurado en otro reality, pero es un honor trabajar con Gisela Valcárcel, quien no solo tiene una gran trayectoria sino que su programa lidera todos los sábados en sintonía. Como bien saben, casi después de dos años estoy regresando a los medios de comunicación. El equipo de producción me contacto, me dijeron que para ellos era importante esta última temporada del año, pues lograron reunir importantes artistas, así que querían contar conmigo”, precisó el líder de Néctar.

Como se recuerda, "El artista del año" regresó a las pantallas este sábado 13 de noviembre por América Tv. “Te hará vibrar como nunca. Será una competencia donde las reglas cambian. Habrá más retos, más esfuerzo y más competencia. ¡Que empiece el verdadero show!”, dijo Valcárcel.

Cabe resaltar que el último sábado se vivió la final de “Reinas del show 2” donde Isabel Acevedo se coronó como la ganadora.

Yahaira Plasencia estará en "El artista del año"

Tras el regreso de la nueva temporada de “El artista del año”, Gisela Valcárcel jugó con la intriga sobre quiénes serían los nuevos participantes del reality. La espera terminó y en "América Hoy", Ethel Pozo confirmó la participación de Yahaira Plasencia, quien regresa al formato por la revancha.

En sus historia de Instagram, Valcárcel compartió una fotografía en la que la audiencia distinguió a Yahaira. “Puso la firma y este sábado estará al 100. El artista del año estreno este sábado”, se ve en la imagen de “El artista del año” a una joven con saco marrón, lentes y polo negro. Con esta vestimenta, la intérprete de ‘Y le dije no’ compartió su día con sus seguidores.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.