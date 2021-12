Ruby Palomino venció a Yahaira Plasencia y a Estrella Torres; y gracias al voto del público, ganó el primer puesto en 'El artista del año'. | Fuente: Instagram | El artista del año

Este sábado 18 de diciembre se realizó la gran final de "El artista del año" y el público decidió que Ruby Palomino se consagre como ganadora.

Estrella Torres quedó en tercer lugar, en segundo puesto, Yahaira Plasencia y, como la campeona, la artista que fusiona la música folclórica con el rock. Con 58% de los votos por el público, Palomino se alzó como la triunfadora y pidió a todos que "crean en su país, en su cultura, en su gente".

Tras nombrar a la ganadora, Gisela Valcárcel se despidió de su público y les agradeció por haberla acompañado en un año tan complicado por la pandemia.

"Muchas gracias por este año, saben que se los digo de todo corazón. Siento cositas cuando me voy, pero volver después del 2020 que me cambió la vida, con esto me uno a quienes perdieron a un ser amado, yo me despedí de mi hermana y no seré la misma nunca más. Espero haberles alegrado el corazón en sus casas. Ustedes han sido mi alegría todas las semanas", concluyó.

Yahaira Plasencia fue eliminada, pero el jurado la salvó

Yahaira Plasencia fue la primera eliminada de "El artista del año" y César Vega se salvó, por lo que continúan en competencia. La salsera se despidió del programa, de los coreógrafos y su cuerpo de bailarines, además, le mandó las mejores vibras a su compañero César Vega.

"Estoy feliz, me voy contenta. He entregado todo de mí. Los cuatro estamos super fuerte. César, rómpela, confía en ti. Gracias a todos", dijo la intérprete de 'Cobarde' a Gisela Valcárcel. Sin embargo, cuando se estaba retirando del set, Adolfo Aguilar, miembro del jurado, pidió que ambos regresaran al escenario.

Es así que Morella Petrozzi sacó el salvavidas y le dio la oportunidad de batallar en la final de "El artista del año". "Es por unanimidad", comentó. Asimismo, el jurado invitado, Diego Dibós, aseguró que Yahaira Plasencia "se lo merece".

