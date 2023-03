"El narrador de cuentos" se popularizó en la pantalla chica peruana durante la década de 1990. | Fuente: Difusión

Emitida originalmente en 1988, el programa británico 'The Storyteller' (conocido en Latinoamérica como 'El narrador de cuentos') llegó a la televisión peruana en la década de 1990. No solo fue un éxito instantáneo, sino también quedó en la retina de más de una generación que desde este 19 de marzo podrá revivir sus historias fantásticas en la pantalla chica.

El espacio conducido por el difunto John Hurt, quien interpreta al narrador de las historias sobre las que giran cada uno de los episodios, se transmitirá por Latina Televisión desde este domingo, a las 6 p.m. La serie, como se recuerda, estuvo dirigida por el estadounidense Jim Henson y relata míticos cuentos europeos a través de una mezcla de actuación de actores reales y marionetas.

'Hans el erizo', 'El soldado y la muerte', 'Juan sin miedo', 'Cuando me faltó un cuento', 'Los tres cuervos' y 'El gigante sin corazón' son algunos de los capítulos que han quedado impregnado en la memoria y el corazón de los muchos televidentes que cosechó 'El narrador de cuentos' durante su emisión en el Perú.





'El narrador de cuentos': ¿cuál será el primer capítulo que se emitirá?

'Hans el erizo', adaptado de un cuento alemán. La historia gira en torno a la esposa de un granjero, la cual estaba ansiosa por tener un hijo, tanto que no le importaba qué apariencia tuviera con tal de ver cumplido su deseo. La imprevisible fortuna le hizo alumbrar un híbrido entre humano y erizo. Le llamaron Hans, y su madre le amaba tiernamente; sin embargo, su padre se avergonzaba de él ante todos.

Los episodios se emitirán los días domingos a las 6 p.m. por la señal de Latina Televisión.

'El narrador de cuentos' es recordado no solo por el viejo contador de historias al que dio vida John Hurt, sino también por el perro parlante, interpretado por Brian Henson, que lo acompañaba a la luz de una chimenea en un viejo castillo renacentista. Su única temporada tuvo un total de nueve capítulos, que también pueden verse a través de Amazon Prime Video.

"Hans el erizo" será el primer episodio que se transmitirá este domingo 19 de marzo. | Fuente: Difusión

Una nueva versión de 'El narrador de cuentos'

En 2019, el portal Deadline anunció que 'El narrador de cuentos' regresaría a la pantalla chica con una nueva versión en la que estaban involucrados el escritor británico Neil Gaiman y la compañía The Jim Henson Company.

Aquel año, se dio a conocer de que el autor estaba en busca de casas televisoras y plataformas de streaming para captar nuevos televidentes y una mayor audiencia.

El productor, además, señaló que una nueva versión de 'El narrador de cuentos' estaría actualizada para que sea familiar con la modernidad y la tecnolocía.

"Parte de lo que me fascina de 'El narrador de cuentos' es lo que no sabemos", manifestó entonces Neil Gaiman. "¿Quién era el Narrador? ¿Por qué contaba estas historias? ¿Era un duende, qué tipo de criatura? Lo que me encantaría hacer es una historia interna que sea tan larga como la historia externa”, señaló.

