Gian Piero Díaz fue conductor de "Esto es Guerra" durante diez años. | Fuente: Instagram / Gian Piero Díaz

Gian Piero Díaz condujo a lo largo de diez años "Esto es guerra", junto con Johanna San Miguel. Sin embargo, el presentador reconoció que no tuvo tiempo de ver el estreno de la nueva temporada del programa, que celebra una década al aire.

"No había tenido la oportunidad de verlos, porque el día lunes grabamos, el martes no he podido y recién sí ayer [miércoles 23 de febrero] la parte del desfile", dijo el presentador al diario El Popular, donde comentó que también estaba inmerso en un nuevo proyecto televisivo.

Seguidamente, Gian Piero Díaz tuvo palabras de elogio para "EEG 10 años": "Como siempre es una gran producción, es increíble, han regresado un montón de chicos y yo pienso que les va a ir súper bien. Como siempre les deseo lo mejor del mundo a ellos".

El conductor televisivo le dijo adiós a "Esto es guerra" en diciembre de 2021. El motivo aludía a prirorizar más tiempo con su familia.

Así se despidió de "Esto es guerra"

En diciembre de 2021, Gian Piero Díaz dio a conocer que no conducirá más "Esto es guerra" durante la emisión del mismo programa. Un anuncio que vino acompañado por un breve discurso de despedida.

De acuerdo con el también actor, alejarse del 'reality' juvenil responde a una "decisión muy dura" que venía comentando con su equipo de trabajo desde "hace bastante tiempo". "Yo no me voy, porque ya no quiero estar aquí, y no me voy porque no quieren que yo esté aquí", aclaró.

Todo lo contrario, Gian Piero Díaz enfatizó "el respeto" con los miembros del show; sin embargo, precisó que "hay momentos en la vida que uno debe tomar ciertas decisiones y poner las cosas en una balanza".

"Emma, mi hija mayor, tiene exactamente los diez años que yo estoy en un programa de competencias, diez años donde yo salgo en una pantalla de lunes a viernes y hay muchas cosas que siento que me he perdido a pesar de todo el tiempo que siempre trato de darles, tanto a ella como a Mathías", afirmó.

Bajo este motivo, el exconductor de "Esto es guerra" concluyó: "Creo que ya es el momento de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a mi familia, la única y la más importante razón para que en el 2022 ya no estar con ustedes".





