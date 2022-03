Johanna San Miguel y María Pía Copello se enfrentaron en "Esto es Guerra 10 años" | Fuente: Instagram

El miércoles 9, “Esto es guerra: 10 años” no tuvo como protagonistas a sus concursantes, sino a sus conductoras, María Pía Copello y Johanna San Miguel, que tuvieron un serio intercambio de palabras y, además, se enfrentaron en una de las competiciones.

El intercambio de palabras se dio al inicio del programa, cuando María Pía se dirigió al público e indicó que se acabaron las bromas con su compañera en la conducción. “A partir de hoy día se acabó el jijijí jajajá con Johanna San Miguel. En serio se los digo, todos mis combatientes me lo están pidiendo... acá venimos a competir y punto”, dijo con rostro de pocos amigos.

Johanna San Miguel no se quedó muda: “¿Estás segura, Pía? Esto no es ‘Nubeluz’, yo no soy una Cíndela. Esto no es ‘María Pía y Timoteo’, yo no soy Timoteo, olvídate. Esto es ‘Esto es Guerra’. No tengo ningún problema, ¿quieres que salga la loca? ¡La loca sale!”, dicho esto, alentó al equipo de los guerreros.

Pero María Pía quiso tener la última palabra y agregó: “No sabes el miedo que me da. Esto tampoco es ‘Pataclaun’, por si acaso, así que no te afanes”. Estas palabras motivaron a los miembros de su equipo, los combatientes.

María Pía Copello y Johanna San Miguel se enfrentaron en una competencia

Luego de haber “aclarado” las cosas entre ellas, el programa continúo con su curso. Sin embargo, cuando se encontraban en la mitad de la competencia de las tablas, Mr. G anunció que se venía un punto especial y el personal de producción entró al set, ante el asombro de todos.

“Punto especial. Johanna San Miguel frente a María Pía Copello por primera vez en estos diez años en ‘Esto es guerra’”, anunció el locutor. “La reina de los combatientes frente a mamá leona”, añadió.

Entonces, la tensión se apoderó del set y los integrantes de cada equipo comenzaron a aconsejar a sus capitanas, mientras estas se alistaban, quitándose los zapatos y poniéndose los guantes.

El enfrentamiento fue bastante reñido. Y llegaron al final casi igualadas. Sin embargo, María Pía fue algo más rápida y tocó la campana antes.

Las bromas no se hicieron esperar y los guerreros dijeron que no valía el punto porque Johanna no llegaba a la campana.

María Pía aprovechó la oportunidad para provocar a su oponente: “Me encanta cuanto te gano, de verdad, me fascina”. “¿Qué hago?, ¿aplaudo?, ¿hago fiesta?, ¿hago Tik Tok?”, respondió Johanna San Miguel.

