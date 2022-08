El actor mexicano Juan Bernardo Flores trabajó en 'La Rosa de Guadalupe' y en varias novelas. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Juan Bernardo Flores estuvo en el casting de “Esto es guerra” donde estaban buscando al próximo integrante extranjero. El joven es recordado sus participación en la “La Rosa de Guadalupe” y llegó para formar parte de este reality show.

Durante su presentación, Flores comentó que trabajó de la mano de grandes artistas como Susana González, Julián Gil, Jorge Salinas, Ana Martín y muchos más. Además, formar parte de un programa de competencia no es algo ajeno ya que es participante de ‘Combate’ de Guatemala.

Además, Juan Bernardo Flores agregó que ganó dos finales con su equipo y busca replicarlo en Perú compitiendo en “Esto es guerra”. “Me gusta ser el líder, pero líder no significa que sea el cabecilla principal, sino el que está de la mano con el equipo, de la mano con su gente, escucharlo, externar las ideas. Donde esté voy a dejar un legado y mi nombre bien en alto”, se le escuchó decir.

Tras ello, el actor y modelo mexicano logró ser el tercer clasificado del casting para extranjeros gracias al voto de Micheille Soifer.

María Pía Copello condujo "Esto es guerra" con Johanna San Miguel

En el pasado, María Pía Copello fue el reemplazo de Johanna San Miguel en "Esto es guerra". Por ello, la exanimadora señaló lo siguiente al recordar su paso por el programa de concurso: "Nosotras teníamos algo pendiente". Rumores de una relación distante rodeaban a las dos presentadoras, pero la 'influencer' consideró que presentar juntas el espacio "fue lo mejor que pudo haber pasado".

"Por más que uno no haya hecho nada malo, igual sentía el dolor que probablemente ella experimentó con toda la situación que se generó. Por todo lo que nos había pasado a las dos, me pareció bacán tener la oportunidad de conducir juntas. Al principio, estábamos un poco nerviosas, no sabíamos qué iba a pasar; pero confiábamos en nuestra madurez, y logramos hacer un programa bonito", dijo.

Así, María Pía Copello no dudó en señalar que el tiempo que presentó "Esto es guerra" junto a Johanna San Miguel fue una de "las más bonitas experiencias" que ha tenido en televisión. "Me encantó conducir con ella", enfatizó. Pero eso sí: desde entonces guarda sus reparos para ser el reemplazo de alguien en la pantalla chica.

"No me gustaría reemplazar a nadie en adelante, pero uno nunca sabe. Me gustaría estar en algo que parta conmigo de ahora en adelante", apuntó para El Comercio.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.