El participante del reality “Esto es guerra”, Elías Montalvo, usó sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud tras la caída en un juego de altura. | Fuente: Instagram/ Elías Montalvo

La noche del martes 21 de septiembre, el competidor Elías Montalvo sufrió un accidente tras caer de un juego de altura durante la emisión en vivo de “Esto es guerra”. Después de ser trasladado hasta una clínica local, Montalvo usó su cuenta oficial de Instagram para comentar sobre su estado de salud actual.

“Me encuentro estable, llevo un angelito de la guardia que me cuida mucho. El doctor me acaba de decir que los resultados son positivos, no tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna. Estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo, que me vendaron, el otro pie está bien. El cuerpo completo lo tengo bien, no me duele nada”, comenzó diciendo desde la clínica y usando un collarín para inmovilizar el cuello.





AGRADECIÓ MENSAJES

“Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, en observación. […] Gracias a todos por su preocupación, he recibido muchos mensajes. Espero volver a la competencia más fuerte que nunca, con todo. Para que no se preocupen, este collarín solo es por precaución, no es porque esté mal del cuello o de la columna, solamente todavía tienen que volver a sacar las placas y todo eso y ver si todo está en orden”, mencionó.

Elías Montalvo comentó que si bien se quedaría en observación por unas horas más, para terminar con las placas y estudios que requería, él se sentía bien y que hasta esperaba regresar pronto a la competencia.

“Yo de terco me senté, no quiero estar echado, ya saben que soy hiperactivo y quiero volver mañana nuevamente a competir, pero no creo que se pueda. Mi pie está todavía inflamado, no es nada grave, creo que es un esguince o algo así y ojalá que vuelva pronto”, finalizó.

