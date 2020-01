Ambas iniciaron el proyecto "Mujeres al mando" junto a Magdyel Ugaz. | Fuente: Composición

Luego de días de rumores, Jazmín Pinedo fue presentada como la nueva conductora de “Esto es Guerra” en América TV, dejando su puesto en el programa “Mujeres al mando” en Latina TV. Este movimiento ha causado una gran cantidad de reacciones, entre ellas la de su ahora excompañera Karen Schwarz.

En el programa "Mujeres al mando" de este martes, Karen soltó lágrimas y agradeció todo el tiempo al lado de la popular ‘chinita’. “Me da mucha pena que Jazmín ya no sea parte del programa. Me da mucha pena. Quiero tenerla aquí conmigo al lado en el sillón”, dijo la conductora.

Para ella, lo más importante fue la gran amistad que tuvieron, más allá de las peleas que pudieron haber ocurrido.

“Lo único que yo te puedo decir a ti, Jazmín, es que me diste la oportunidad de conocerte, te di la oportunidad de conocerme... porque en la televisión todo el mundo inventa, en la televisión todo el mundo quiere generar guerras y peleas. Y nosotras dos quisimos conocernos”, dijo Karen Schwarz.

“Creo que el hecho de que tú te hayas ido no implica que no podamos encontrarnos y abrazarnos fuerte y decir ‘te extraño’. No sabía que te ibas a ir, para mí ha sido un baldazo de agua fría el día de ayer cuando me enteré, se especulaba, se decía mucho... sí siento mucho dolor, mucho dolor”, continuaba diciendo la conductora. Cathy Sáenz solo escuchaba a su lado.

Karen Schwarz terminó el segmento mencionando que le desea lo mejor: “Te vuelvo a repetir: mi mejor regalo fue haberte conocido, porque eres una linda chica, una linda mamá, y te vuelvo a repetir, el dolor está allí; pero sé que va a pasar con el tiempo”.

Cathy Sáenz también se despidió de ella



Cathy Sáenz, también conductora de Latina, consoló a Karen Schwarz tras sus palabras. “Tienes una persona a tu lado que no te va a abandonar, yo te prometo que voy a dar todo lo que esté en mis manos para que te sientas bien, para que no te sientas desprotegida no te sientas sola, sé que es complicado, pero solo te pido que confíes”, mencionó.

Asimismo, habló sobre la salida de Jazmín Pinedo de la conducción del programa: “Para ti, Jazmín, solo desearte el mayor de los éxitos...Decir que de repente yo no me las olía es imposible, soy productora de televisión desde hace más de 21 años, pero también sé que existen cláusulas que no se deben romper”.