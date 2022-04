Melissa Loza recibió el apoyo de Johanna San Miguel durante la transmisión de "Esto es Guerra" del miércoles 6 de abril. | Fuente: Instagram

El reality de competencia “Esto es Guerra” se volvió a transmitir después de hacer una pausa el martes 5 de abril debido a las protestas que se llevaron a cabo en Lima y otras partes del país. En el programa del día 6, sucedió algo que se ha visto muy pocas veces: Melissa Loza, una de las guerreras originarias, no tuvo el rendimiento acostumbrado. Fue la conductora Johanna San Miguel, cabeza de su equipo quien salió a explicar la situación.

Como bien comentó Johanna, Melissa Loza se había aplicado la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ese día, y esto afectó su performance en la competencia que la enfrentó con Paloma Fiuza, la cual perdió.

“Quiero contarles algo. Como ustedes saben, la gente ahora se está poniendo la tercera dosis. El día de hoy, Meli se ha colocado la tercera dosis, y ha venido, ha cumplico con su trabajo” , explicó Johanna San Miguel.

Seguido, pasó a comentar que esta tercera dosis no afecta a todas las personas por igual. Incluso, puso de ejemplo a Patricio Parodi, quien también se sintió mal recientemente, por el mismo motivo.

“La tercera dosis a algunos afecta, a otros no, y ella efectivamente no está pasando por un buen momento. Así que tal vez no vamos a ver a Meli al mil por ciento... Patricio también, pero lo importante es haberse puesto la tercera dosis”.

Recordemos que, desde el primero de abril, es obligatorio que los mayores de 18 años cuenten con la tercera dosis de la vacuna para que puedan ingresar a espacios públicos.

Patricio Parodi fue afectado por la tercera dosis

Hace unos días, a través de sus redes sociales, el “guerrero” Patricio Parodi compartió lo que fue la aplicación de su tercera dosis de vacunación, con Oxford/AstraZeneca. Si bien tomó paracetamol, para evitar los efectos que suelen acompañar las dosis durante los primeros días, no pudo evitar sentirse mal horas más tarde.

El mismo día en la madrugada, compartió una historia donde se le ve echado en su cama, la cual está acompañada del siguiente mensaje: “Desde las 3 a.m. no pude dormir, se me cortó el cuerpo y me hizo efecto la vacuna".

Como era de esperarse, Patricio Parodi ya se encuentra bien de salud y lo ha compartido en sus redes, a través de historias donde se le ve repuesto.

