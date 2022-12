'El gran show' es un formato televisivo que le ha traído a Gisela Valcárcel buenos resultados de sintonía en todas sus temporadas. | Fuente: Instagram

Tras el fin de ‘El gran show’ donde Gino Pesaressi se consagró como ganador, Gisela Valcárcel dejó entrever que no regresará con el mismo programa de baile el próximo año ya que tiene otros planes en el canal.

“Con esto termino en mi posición. Nunca sé si voy a volver y por eso me emociono tanto, nunca sé si me van a dar pase”, dijo el último sábado. “No me pregunten qué planes tengo para el próximo año porque aún no los tengo. No sé si volveré a hacer este show, solo sé que lo he vivido y que hoy día soy feliz”, aclaró la conductora de televisión.

Con el cierre de las galas y Gino Pesaressi como bicampeón, todo indica que ‘El gran show’ sigue gozando de buena salud entre la audiencia peruana. ¿Volverá para una nueva entrega en el 2023? Hasta el momento esto está en duda.

Gino Pesaressi ganó la temporada 2022 de 'El gran show'

'El gran show' llegó a su final el último sábado. Y el gran ganador de la temporada 2022 del programa conducido por Gisela Valcárcel, que regresó a la pantalla chica después de la salida de 'La gran estrella', fue el exchico 'reality' Gino Pesaressi, quien en un enfrentamiento final contra el actor Santiago Suárez consiguió imponerse como el favorito.

Pese a los rumores, Melissa Paredes no resultó ser la predilecta del concurso. De hecho, fue la primera eliminada de la gala, luego de bailar con su pareja Anthony Aranda, y quedó en quinto lugar. Le siguió los pasos Facundo González, quien le agradeció a la presentadora por haberle dado la oportunidad de participar en su espacio.

El tercer puesto quedó para Milena Zárate, quien antes de despedirse de 'El gran show' le pidió a la productora Michelle Alexander que la incluya en una de sus telenovelas. Y, por último, Santiago Suárez ocupó el segundo lugar en el podio, mientras Gino Pesaressi, entre lágrimas, se enteraba de que era el primero por segunda vez en este programa.

"Quiero dar las gracias a toda la gente que nos tuvo fe. Agradecer a Santiago, porque hizo que esto suba el nivel, eres un capo. Estoy muy feliz, gracias a todos, a mi familia, todo va a estar bien, los quiero", dijo Pesaressi, conmovido.

