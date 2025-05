Jonathan Maicelo en 'El valor de la verdad': las impactantes confesiones sobre Samantha Batallanos, Milena Zárate y más

El exboxeador se sentó en el sillón rojo para hablar sin filtros sobre su vida personal, sus relaciones mediáticas y los episodios más polémicos de su pasado.

"Voy a contar de todo", advirtió Jonathan Maicelo antes de enfrentar el temido sillón rojo de El valor de la verdad junto a Beto Ortiz. Y no exageraba. El exboxeador se animó a revelar aspectos poco conocidos —y otros bastante polémicos— de su vida privada, con especial énfasis en su pasada relación con la modelo Samantha Batallanos.

Acompañado por su tía Sarita Román y sus primos Juan Carlos y Christian, Maicelo, de 32 años, ingresó al set decidido a no guardarse nada. “Voy a ser muy sincero... voy a contar de todo", había declarado días antes, durante la promoción del programa. “Yo me voy de avance hablando. Vine por una pregunta en especial, el resto no me importa”.

En los avances del episodio, se adelantaban algunas de las preguntas más controversiales que le haría Beto Ortiz, como: “¿Le metiste un puñete a Samantha Batallanos?”, “¿Te fue infiel Samantha?”, “¿Le ocultaste a Milena Zárate que estabas casado?”, “¿Te enamoraste de Samantha Batallanos?” y “¿Te pagué por posar calato?”, esta última formulada con dificultad por el propio conductor.

Las preguntas que respondió Jonathan Maicelo en El valor de la verdad

¿Te pagué por posar calato?

Sí (verdad) ¿Me salvaste de una banda de apretones en el Llauca?

Sí (verdad) ¿Tuviste un romance clandestino con Milena Zárate?

Sí (verdad) ¿Le ocultaste a Milena Zárate que estabas casado?

No (verdad) ¿Intentaste bajar de peso la noche anterior a tu pelea en Nueva York?

Sí (verdad) ¿Dejaste botada a Milena en Nueva York?

No (verdad) ¿Te arrepientes de haberte operado la nariz? (la formuló Pablo Villanueva 'Melcochita')

No (verdad)



