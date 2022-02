Karina y Timoteo alistan reencuentro por sus 27 años. | Fuente: Instagram | @tiomoteodelatv

Karina y Timoteo, uno de los programas infantiles más recordados de la televisión peruana, celebrará sus 27 años con un reencuentro. Así lo confirmó la animadora Karina Rivera a través de su cuenta en Instagram.

"Increíble que hayan pasado 27 años, por eso, junto a Timoteo estamos preparando algo lleno de amor y agradecimiento para ustedes, mis queridos ratoncitos... Muy pronto nos reencontraremos. Sígannos en @karinaytimoteooficial para estar enterados de todo. Los queremos", escribió la conductora.

¿ESPECTÁCULO EN VIVO O PROGRAMA DE TELEVISIÓN?

Por otro lado, la página oficial del programa compartió una fotografía donde Karina y Timoteo aparecen en un espacio donde aparentemente planean todo lo relacionado a su regreso. Sin dar mayores detalles, en la instantánea se puede leer: ¿Listos para lo que se viene? ¿Qué creen que haremos juntos?

Por el momento no se ha precisado si el reencuentro de Karina y Timoteo se realizará para un show en vivo, como sucedió con Nubeluz, o si se trata de un nuevo programa infantil, pero con formato renovado. De cualquier forma, el anuncio ha generado mucha expectativa y emoción entre los usuarios.

LA DUPLA QUE CAUTIVÓ AL PÚBLICO INFANTIL

En marzo pasado, Karina Rivera vivió un emotivo reencuentro con Timoteo, el dinosaurio de peluche interpretado por el actor Ricardo Bonilla, con quien condujo el recordado espacio infantil "Karina y Timoteo".

La reunión ocurrió durante la emisión del programa "En boca de todos", donde la animadora recibió la sorpresiva visita de Timoteo. El personaje le dedicó unas calurosas palabras a su colega e incluso bailaron algunas piezas del programa que presentaron juntos hasta 1999.

"Siempre te he seguido y siempre te he adorado. Sabes muy bien lo mucho que te quiero. Siempre te dije que cuando yo sea grande me voy a casar contigo", expresó el pintoresco dinosaurio bajo el cual se oculta Ricardo Bonilla.

Karina Rivera no escondió su alegría y expresó su cariño hacia su dupla con la que cautivó al público infantil de la pantalla chica en la década de 1990. "Es el peluche de toda mi vida y lo será siempre. A pesar de que conocí a otros dragoncitos, Timoteo tiene un lugar súper especial", dijo.

Como se recuerda, "Karina y Timoteo" se transmitió desde 1995 hasta 1999 por América Televisión. Sin embargo, aquel año Karina Rivera fue reemplazada por María Pía Copello, con quien Timoteo empezó una nueva faceta hasta el 2005 que finalizó la emisión del programa.

