Sonia Mercedes Gisela Valcárcel Álvarez es una presentadora de televisión y empresaria peruana. | Fuente: Facebook

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al anunciar cómo se llamará su nuevo programa que también se emitirá los sábados. Por medio de sus redes sociales, la ‘Señito’ compartió la promoción donde confesó sentirse feliz de dar un adelanto de lo que se verá pronto en televisión.

“Muy emocionada comparto con ustedes la promo de ‘La gran estrella’ con la cual anunciamos que muy pronto volvemos a vivir nuestros sábados de fiesta y diversión”, se lee en la descripción.

Encontrar al mejor artista del país es el objetivo de este programa que buscará al mejor talento nacional en todas las regiones. Asimismo, hace unas semanas, Gisela Valcárcel invitó a sus seguidores a que se animen a formar parte de su nuevo programa:

"Con mucha alegría puedo decirles que … ¡AHORA LES TOCA A USTEDES! Lo que por años hicimos hoy tiene UN CAMINO, y haremos todo, para encontrar A LA ESTRELLA DEL PAÍS, esa persona, que canta y que espera SOLO UNA OPORTUNIDAD. ¡Aquí van nuestras más lindas emociones que Dios te bendiga! Participa, envía tu video cantando", escribió.

Gisela Valcárcel recordó sus inicios en la televisión peruana

Fue en 1987. Aquel año, la televisión peruana fue testigo de cómo Gisela Valcárcel debutó como conductora en 'Aló Gisela', programa que sería su reino hasta 1992 y haría de ella una celebridad televisiva. Una etapa que la popular 'Señito' quiso recordar en la última emisión de 'Reinas del Show' que fue en el 2021.

La presentadora rememoró el show que le valió el apodo de 'Reina del mediodía' luego de que Brenda Carvalho apareciera en la sexta gala de su espacio de baile para interpretar dos temas de Raffaella Carrá, una artista de la que Valcárcel reconoció haber "tenido mucha influencia a través de su vida, la disciplina, el respeto que tuvo por el escenario".

"Sabes que por Raffaella tengo un 'Aló Gisela'", dijo la conductora.

Una confesión que dio pie a que Gisela Valcárcel traiga a la memoria los inicios de su carrera artística. "Cuando recuerdo 'Aló Gisela', recuerdo un montón de mujeres. Yo era una persona bastante insegura cuando empezaba a conducir este programa", afirmó.

"Empiezo sin saber si debía ponerme pestañas, era vedette, y como vedette me hacen un casting. Resulta que yo fui con pestañas postizas a un programa [en el] que no sabía que se podía derramar una lágrima, nunca me había pasado, y el primer día derramamos varias lágrimas y se me caen las pestañas. Y ese primer contacto, cuando me saco las pestañas, es lo que me une a muchas mujeres", agregó.

