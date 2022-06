"La voz Perú" comienza en julio, con Noel Schajris como entrenador | Fuente: Instagram / Noel Schajris

En julio regresa “La voz Perú”, anunció Latina a través de un comercial en el que se puede ver a sus cuatro entrenadores: Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y el argentino Noel Schajris.

“Falta muy poco para escuchar nuevas voces. El mejor show de canto del mundo hecho en Perú”, dice la voz en off del avance, donde ya se pueden ver a los cuatro entrenadores de "La voz Perú" tomando sus lugares, para ayudar a los cantantes de su elección a llegar lo más lejos posible.

Los entrenadores están listos para “La voz Perú”

En el video promocional, Cristian Rivero, el conductor del programa presentó a los cuatro entrenadores de esta nueva temporada: “Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Noel Schajris estarán juntos en el gran estreno de 'La voz Perú'. Porque aquí lo único que importa es tu voz”.

Vale mencionar que esta temporada de “La voz Perú” tendrá dos nuevos entrenadores: Christian Yaipén y Noel Schajris. El primero es el líder de la agrupación de cumbia Grupo 5, y ya ha tenido la oportunidad de ser entrenador en “La Voz Kids” el año pasado. Mientras que el argentino Noel Schajris, que forma parte del dúo Sin Bandera, ya ha participado en “La Voz Argentina”

Por su parte, Eva Ayllón y Daniel Darcourt no requieren mayor presentación. Eva es uno de los íconos de la música criolla, y Daniela una de las voces más importantes de la salsa peruana.

La última ganadora de "La Voz Perú"

La cuarta temporada de "La Voz Perú" llegó a su fin en agosto de 2021 y dio como ganadora a Marcela Navarro, quien consiguió imponerse frente a sus contrincantes Valeria Zapata, Aldair Sánchez y Randy Feijoo.

Durante la competencia, la concursante ganadora interpretó dos temas de corte romántico: "En cambio no" de la italiana Laura Pausini y "Mi soledad y yo" de Alejandro Sanz.

Como se recuerda, a la final clasificaron Marcela Navarro del equipo de Guillermo Dávila, Aldair Sánchez del equipo de Daniela Darcourt, Valeria Zapata del equipo de Eva Ayllón y Randy Feijoo del equipo de Mike Bahía.

El primero en ser eliminado de la gran final fue Aldair Sánchez, quien luego de interpretar "Inga" en la primera ronda no pudo pasar a la segunda fase, por lo que quedó en cuarto lugar. En segundo puesto quedó Randy Feijoo, mientras Valeria Zapata se llevó el tercer lugar.

La ganadora de "La Voz Perú" recibió un contrato con la discográfica Universal Music para grabar su primer proyecto.

