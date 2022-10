Raúl Abril forma parte del equipo de Raúl Romero y cantó 'Está dormida' logrando hacer llorar a Eva Ayllón. | Fuente: Composición

En la reciente edición de ‘La Voz Senior’, Eva Ayllón se conmovió al escuchar cantar a uno de los participantes del programa. El señor Raúl Abril, que forma parte del equipo de Raúl Romero, sorprendió a los entrenadores con su interpretación de ‘Está dormida’.

Este tema es del cantante argentino Yaco Monti y es muy emotivo, más en la interpretación ya que trata del dolor de un hombre que perdió al amor de su vida. Si la letra es triste, la música lo es aún más.

Al ver la interpretación del participante, Eva Ayllón no pudo evitar llorar ya que recordó a su madre quien falleció hace dos años y no podía creer que no estarán juntas: “Esta canción me ha hecho llegar a un 19 de mayo cuando recibí la noticia de la muerte de mi madre y la vi con su mortaja, dormida. Gracias por traerla de nuevo a mi mente”, se le escuchó decir.

Tras estas palabras, sus compañeros de ‘La Voz Senior’ la abrazaron y le agradecieron por abrir su corazón. Por otro lado, Raúl Abril fue el primer salvado por el equipo de Romero y espera poder ganar la competencia.

Raúl Romero recordó la pérdida de su hermano

No es la primera vez que hay una presentación emotiva en 'La Voz Senior' ya que Raúl Romero no dudó en recordar que hace unos años, él vivió una situación similar. Según contó el intérprete nacional, después de una presentación en Huancayo, se enteró que su hermano había fallecido, pero el show benéfico que iba a realizar tenía que llevarse a cabo.

“Cuando llegue a mi casa de viaje, la presidente de la asociación me fue a buscar y me dio las condolencias. Se puso a llorar y ella pensaba como tratar de convencer para hacer el concierto y yo estaba devastado. Fui y toque con mis amigos de ‘Los No sé Quién’ y ellos me miraban a cada rato, hice el concierto, creo yo, impecable. Cuando terminó el concierto me derrumbé”, confesó el coach.

En esa línea, Raúl Romero confesó que siempre se preguntó si había tomado la mejor decisión en aquel momento, pero luego de conocer lo que hizo Chicho -el participante-, sintió que hizo lo correcto:

“Siempre me pregunté si ese día no había sido excesivamente profesional, y si mi homenaje a mi hermano no pasaba por dejarlo todo. Me reconforta tener acá a Chicho, me tranquiliza y que da la convicción que hice bien y luego que hice el benéfico (concierto), sucedieron las cosas positivas que esperaba y lo irreversible no fue deshonrado. Me has inspirado mucho Chicho”, dijo con la voz entrecortada.

