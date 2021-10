Mito Plaza es el primer ganador de la temporada 1 de "La Voz Senior". | Fuente: Twitter

Mito Plaza fue ganador de la primera temporada de “La Voz Senior” y demostró que para cumplir sus sueños no hay edad. Tras levantar la copa de campeón junto a sus entrenadores, el dúo Pimpinela, el artista recuerda la razón por la que decidió ingresar a la competencia.

“El 16 de mayo, el día que me comunicaron que había sido elegido, mi esposa falleció por la COVID-19. Estuve desanimado, bajoneado, pero fueron mis hijos los que me dijeron que siga adelante porque es lo que a su mamá quería y lo hice, gané y sé que desde el cielo ella está celebrando conmigo porque siempre fue una mujer emprendedora que me apoyó en todo”, comentó.

Cuando fue el programa final de “La Voz Senior”, Mito Plaza interpretó “El amo no se puede olvidar” junto al dúo Pimpinela y el concursante decidió interpretar este tema porque “borra un poco la tristeza” y eso quería transmitir como artista.

Tras ganar el premio, el señor reactivará su orquesta en su natal Ferreñafe porque eso era lo que deseaba su fallecida esposa: “Eso quería ella, y esperamos que esta pandemia pase pronto para que más personas no se vayan”, dijo para El Trome.

Mito Plaza siempre recuerda a su esposa

En la etapa de las batallas que se llevaron a cabo a fines de setiembre, Mito Plaza también recordó a su esposa Nancy y le dedicó la canción ‘Corazón espinado’. Como se recuerda, el participante contó que su pareja murió y siempre la lleva presente en su mente cuando canta.

Es así que, en la batalla contra su compañero, decidió cambiarle la letra al tema para dedicárselo a la madre de sus hijos. “Nancy, cómo me duele estar vivo, sin tenerte a mi lado, amor”, fue el cambio que hizo del éxito de Maná.

Esto fue elogiado por los entrenadores de “La Voz Senior” y Mito Plaza agradeció a su esposa por este momento.

“Nancy ha sido una persona muy perseverante en sus decisiones y yo como esposo tenía, aunque sea, que apoyarla moralmente. El día de las llamadas ella escuchó y me dijo: ‘Te vas, porque te vas’. Y aquí estoy, aquí estoy Nancy, tratando de cumplir los deseos que siempre has querido”, dijo entre lágrimas.

