Otro día lleno de emociones se vivió en “La Voz Senior”. El participante Juan Jarufe sorprendió a más de un entrenador luego de que interpretara el tema ‘El loco’ de Javier Solis. Si bien comentó que inició con los boleros, su hijo le llevó unos discos de música mexicana y desde ese momento se enamoró de esas canciones.

Así que, para su presentación, demostró su talento haciendo voltear a Eva Ayllón y a Daniela Darcourt. Ambas hicieron lo posible para convencerlo de que se uniera a su equipo por lo que la salsera comenzó:

“Aquí hay todos los géneros”, dijo, a lo que el concursante le contestó: “¿Estás segura?”. Respuesta que aplaudió la intérprete criolla. A ello, destacó su trabajo en el escenario de “La Voz Senior”: “Tienes presencia, voz, esencia, voz y sentimiento”, agregó.

Sin embargo, Juan Jarufe tuvo una manera peculiar de escoger a Daniela Darcourt como su entrenadora: “En el colegio me siguen llamando loco, he cantado ‘El loco’, me voy con la loca”.

Antes de retirarse, se despidió de todos los coaches de “La Voz Senior” improvisando sobre la base de su tema.

Así comenzó "La Voz Senior"

“La Voz Senior” comenzó con el pie derecho. Antes de ir a las audiciones a ciegas, el dúo Pimpinela se plantó en el escenario para interpretar su tema ‘A esa’, canción que se lanzó en 1997.

Sin embargo, después entró Daniela Darcourt para hacerlo en versión salsa junto a Joaquín Galán. Como se recuerda, la salsera peruana hizo un cover hace unos años cuando formó parte de la agrupación Son Tentación.

Antes de terminar la canción, el cantante argentino le dio pase a Eva Ayllón quien ingresó con ‘Que somos amantes’ para luego bailar junto a Tony Succar al ritmo de sus timbales.

Este nuevo formato de “La Voz Senior” estará dirigido a las personas mayores de 60 años que busquen brillar en un escenario.

