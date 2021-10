Magaly Medina se disfrazó de la muñeca de "El juego del calamar" previo al 31 de octubre. | Fuente: ATV/Netflix

Magaly Medina celebró la previa a Halloween con un disfraz de “El juego del calamar”, la serie del momento en Netflix. En la edición de “Magaly TV: La firme” del 29 de octubre, la conductora se presentó al estilo de la muñeca de la popular ficción coreana y bromeó sobre el último ‘ampay’ de su programa.

“Hoy, claro, es el día de los disfraces, Halloween y, ¿por qué no disfrazarme de aquel meme tan popular a raíz del ‘ampay’? Matrimonio 257 terminado”, dijo la ‘Urraca’ entre risas en alusión al juego “Luz verde, luz roja”, donde la muñeca iba anunciando los jugadores que morían y perdían la competencia.

Sin embargo, el comentario de Magaly Medina también hacía referencia al más reciente ‘ampay’ de la actriz Melissa Paredes y Anthony Aranda, su bailarín de “Reinas del show”, que terminó por comprometer su matrimonio con Rodrigo Cuba. Por ese motivo, usuarios en redes sociales ya habían comparado antes a la presentadora de espectáculos con la famosa muñeca.

Según el diario Trome, fuentes de la producción de ATV revelaron que la pasada edición de “Magaly TV: La firme” fue grabada, debido a que Medina se encuentra de viaje en Miami, EE.UU.

Magaly Medina se lució al estilo de la muñeca de "El juego del calamar" por Halloween. | Fuente: ATV

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, el fin de un matrimonio

Unos días atrás, el programa conducido por Magaly Medina emitió imágenes comprometedoras de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, su pareja en la pista de “Reinas del show”. Tan solo al anunciarse horas antes, la conductora de “América Hoy” se adelantó y emitió un comunicado en el que confirmaba el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Poco después, el futbolista también compartió unas palabras en sus redes sociales hacia su aún esposa y madre de su menor hija. Desde entonces, la crisis matrimonial de ambos ha estado en el centro de la polémica por las respuestas que se dan el uno al otro públicamente y las apariciones de la presentadora de tv en señal abierta para dar sus descargos.

