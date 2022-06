Manolo Rojas recorrió el mercado de Lince, antes del partido entre la Selección Peruana y Australia | Fuente: Instagram / Manolo Rojas

El cómico peruano Manolo Rojas visitó el mercado “Lobatón”, del distrito de Lince, donde les preguntó a “caseros” y clientes sobre el partido entre la Selección Peruana y la de Australia. Para esta ocasión, el imitador se disfrazó de su personaje Jamón AlWatar, con el que personifica a un árabe, teniendo en cuenta que el partido y el mundial se disputarán en Qatar.

Una de las primeras personas que Manolo Rojas se topó en su recorrido fue el actor cómico Mario León, recordado por su papel como “Armando”, en la serie “Mil Oficios” o por su paso por “Risas de América”. El pronóstico del actor fue 3 a 0, a favor de la Selección.

Durante su recorrido, Manolo Rojas imitó a otros integrantes de la selección, como Gianluca Lapadula, en su personificación de “Lapanzura”, que cantó el clásico “Contigo Perú” en "italiano", junto con una de las caseras del mercado “Lobatón”.

También se apareció un imitador del boxeador Jonathan Maicelo, que más allá de “reclamar” que no recibió el mismo trato que la Selección Peruana durante su carrera, pronosticó un 10 a 0 a favor de Perú.

El profesor “Gordeca”

Otra imitación de Manolo Rojas durante su recorrido por el mercado linceño fue la de entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca. La personificación del “Profesor Gordeca” fue bienvenida por Mauricio Fernandini desde los estudios de RPP.

Un casero, de nombre Juan, le dijo que el día del partido no pensaba abrir su puesto, y que si gana la Selección, dejará sus productos 3x2.

“Hola, paisano, ¿cómo está?”, saludo a Manolo Rojas el dueño de otro puesto, a quien Mauricio Fernandini recordó: “Dale mi cariño. Yo conocí a sus papás en el mercado ‘Lobatón’ de Lince".

Finalmente, el cómico retomó su imitación de “Lapanzura”, y junto con los comensales de una cevichería gritaron “Arriba Perú”. Seguido, se despidió de Mauricio Fernandini en “italiano” con un “abracho, becho, chocolate”.

“El gran Manolo Rojas con esta colección de personajes se ha lucido en el mercado “Lobatón” de Lince y los caseros han puesto todo de su parte. Así se vive la fiesta del fútbol en RPP, la voz de todo el Perú” finalizó Mauricio Fernandini.

